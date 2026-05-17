Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato dei Blues e i dettagli sul contratto firmato dal tecnico

È ufficiale: Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Chelsea a partire dal 1° luglio 2026, firmando un contratto quadriennale con il club londinese. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione consensuale dal Real Madrid avvenuta a gennaio 2026. La squadra di McFarlane è attualmente al nono posto in Premier League, e Alonso dovrà guidare i “blues” verso un piazzamento europeo nelle ultime due giornate di campionato.

La nomina dello spagnolo è stata comunicata ufficialmente dal club tramite il proprio profilo X, annunciando l’inizio del percorso a Stamford Bridge e dando il benvenuto al tecnico: «Il Chelsea è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso come allenatore della Prima Squadra maschile. Lo spagnolo inizierà il primo luglio 2026, avendo concordato un quadriennale a Stamford Bridge. Benvenuto al Chelsea, Xabi!»

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La carriera di Xabi Alonso da allenatore ha registrato una crescita rapidissima. Dopo l’esperienza nelle giovanili del Real Madrid e la storica promozione della Real Sociedad B in Segunda División nel 2020/21, il tecnico ha centrato il successo internazionale con il Bayer Leverkusen. Subentrato nell’ottobre 2022 a una squadra in difficoltà, ha trasformato il club tedesco, conquistando nel 2024 la prima Bundesliga della storia del club e la Coppa di Germania, stabilendo un record europeo di 51 risultati utili consecutivi.

L’estate successiva Alonso ha preso le redini del Real Madrid, sostituendo Ancelotti. L’esperienza madrilena si è rivelata complessa: nonostante il rendimento positivo sul campo, le frizioni nello spogliatoio hanno portato a una separazione consensuale nel gennaio 2026, chiudendo un ciclo difficile ma formativo per lo spagnolo.

Con l’arrivo al Chelsea, Alonso eredita un club in piena ricostruzione, chiamato a risalire la classifica della Premier League e a ritrovare competitività europea. Il suo approccio, basato sull’organizzazione tattica e sulla valorizzazione dei giovani talenti, rappresenta un punto di partenza importante per rilanciare i “blues” e riportarli ai livelli di eccellenza nazionale e internazionale. La sua nomina segna un nuovo capitolo per il Chelsea, che punta a costruire un progetto tecnico solido e ambizioso con uno degli allenatori più in vista del calcio europeo.