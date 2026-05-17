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Sarri sul suo futuro: «A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo»

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Published

2 ore ago

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Sarri

Sarri svela: «Futuro? A me non ha parlato assolutamente nessuno. Come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo»

Nel post‑partita di Roma‑Lazio, ai microfoni di DAZN è intervenuto Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni.

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SULLA PARTITA «Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Trovarsi sotto a fine primo tempo è stato pesante, abbiamo fatto meglio di loro nel primo tempo e anche ad inizio secondo tempo. Abbiamo la responsabilità di aver preso due gol da palla ferma perché non abbiamo attaccato la palla».

MOMENTO DIFFICILE «Perdi una finale e dopo tre/quattro giorni perdi un derby, non è un momento semplice, è il momento di lasciarli liberi, da soli, dargli un giorno di riposo».

IL PERCORSO IN COPPA «Sono abituato a perdere le finali di coppa purtroppo. Probabilmente ci metto anche del mio. Abbiamo perso contro i campioni d’Italia dopo un percorso di grande livello».

SUL FUTURO «Programmi futuri a me non ha parlato assolutamente nessuno. Chiaro che come ogni allenatore vorrei avere più voce in capitolo. Come allenatore sono stato ascoltato zero».

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