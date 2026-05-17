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Formazioni ufficiali Atalanta Bologna: le scelte di Palladino e Italiano per la sfida di Serie A

Published

1 giorno ago

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Palladino

Formazioni ufficiali Atalanta Bologna: le scelte di Palladino e Italiano per il match di Serie A, valido per la 37ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Atalanta Bologna, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le scelte di Palladino e Italiano:

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Le scelte degli allenatori: le formazioni ufficiali

In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo snodo cruciale. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto:

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FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; CDK, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano

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