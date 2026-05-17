Hanno Detto
Marotta svela: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione»
Marotta non ha dubbi: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione». Le sue parole
Intervenuto nel post‑partita di Inter‑Verona, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha preso la parola a pochi minuti dall’inizio dei festeggiamenti per lo Scudetto, commentando clima, percorso e prospettive del club.
SCUDETTO – «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sono contento per il mondo Inter, meritava questo straordinario traguardo»
MERCATO – «Qualche cambiamento sì, è un processo evolutivo non rivoluzionario. Ci sono giocatori il cui ciclo si chiude per una questione anagrafica»
ACQUISTI PER LA CHAMPIONS? – «Credo che lo zoccolo duro c’è. Anche oggi abbiamo avuto alla fine 4 giocatori formati nel nostro settore giovanile, questa è la strada da seguire».
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