Neymar è finito al centro di un caso per la sua sostituzione errata durante la sfida con il Santos. La ricostruzione dell’accaduto

Un clamoroso pasticcio burocratico ha scosso l’ultima sfida del Santos, trasformando una normale gestione dei cambi in un autentico caso da moviola. Protagonista assoluto dell’episodio è stato Neymar, rimasto vittima di un incredibile malinteso tra la panchina e la terna arbitrale, che ha scatenato la furia del fuoriclasse brasiliano a favore di telecamera.

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Il pasticcio del quarto ufficiale e l’uscita dal campo

L’episodio si è verificato nel corso del secondo tempo. Durante la partita del Santos, il quarto ufficiale ha sollevato il tabellone luminoso segnalando che Neymar doveva essere sostituito. Il numero dieci, visibilmente sorpreso e perplesso dalla scelta tecnica, ha comunque imboccato la via dell’out, abbandonando il terreno di gioco nel rispetto delle decisioni ufficiali.

During Santos’ game, the fourth official signalled Neymar to be substituted 🔁



Neymar was surprised but went off. However, he then realised that another player was supposed to come off, as written on the substitution sheet 📃



But it was too late, as the substitution had already… pic.twitter.com/lwwkh7fEL4 — 433 (@433) May 17, 2026

Tuttavia, una volta raggiunta la linea laterale, l’attaccante ha consultato i dirigenti e ha realizzato che un altro giocatore avrebbe dovuto uscire, come chiaramente indicato sul foglio di sostituzione ufficiale compilato dallo staff del Santos. Si è trattato quindi di un evidente errore di trascrizione o di lettura da parte degli ufficiali di gara, che hanno scambiato i numeri di maglia al momento della chiamata.

Il tentativo di rientro e il cartellino giallo

Accortosi dell’abbaglio collettivo, Neymar ha cercato immediatamente di porre rimedio alla situazione prima che il gioco riprendesse. Ma era troppo tardi, perché la sostituzione era già stata effettuata a livello regolamentare e il direttore di gara non ha potuto fare retromarcia.

Nel caos generale, l’attaccante ha provato a tornare in campo senza l’autorizzazione del direttore di gara nel disperato tentativo di annullare la procedura. Un movimento istintivo che il direttore di gara ha punito severamente: applicando alla lettera il regolamento, gli è stato mostrato un cartellino giallo per questo ingresso non autorizzato.

La furia di Neymar in mondovisione

Il provvedimento disciplinare ha fatto letteralmente perdere le staffe al giocatore. Neymar era furioso per l’ingiustizia subita e, prima di accomodarsi definitivamente in panchina, ha preso la distinta ufficiale e ha mostrato il foglio alla telecamera, evidenziando l’errore degli ufficiali in mondovisione. Le immagini del foglio con il numero corretto hanno fatto immediatamente il giro dei social, aprendo un acceso dibattito sulla preparazione dei direttori di gara.