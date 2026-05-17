Atalanta News
Pagelle Atalanta Bologna: Orsolini entra e graffia, Rowe sempre più certezza! Carnesecchi decisivo, l’attacco nerazzurro non punge VOTI
Pagelle Atalanta Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Atalanta Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
ATALANTA: Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Ahanor 6; Zappacosta 5.5 (88′ Kolasinac SV), De Roon 6 (63′ Pasalic 5), Ederson 6, Zalewski 5.5 (64′ Musah 6); De Ketelaere 5.5 (82′ Bakker SV), Raspadori 5.5 (64′ Sulemana 6); Krstovic 5.5. All. Palladino 5.5
BOLOGNA: Skorupski 6; Joao Mario 6, Heggem 6.5, Helland 6.5, Miranda 6; Ferguson 6.5, Freuler 6.5, Pobega 6 (69′ Moro 6); Bernardeschi 6 (69′ Orsolini 7), Castro 5.5 (69′ Dallinga 5.5), Rowe 6.5 (88′ Dominguez SV). All. Italiano 7