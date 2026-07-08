Mondiali 2026, arriva il verdetto della FIFA: respinto il ricorso della Francia, il cartellino giallo a Olise resta valido

Mondiali 2026, la FIFA ha respinto il ricorso della Francia per il cartellino giallo a Olise. La ricostruzione di quanto successo

Arrivano importanti e attese novità per la Francia in merito alla situazione disciplinare della rosa a disposizione del commissario tecnico Didier Deschamps. La FIFA ha esaminato e ufficialmente respinto il ricorso d’urgenza presentato nei giorni scorse dai vertici della federazione transalpina, confermando in via definitiva il cartellino giallo a Michael Olise. La Federcalcio francese si era mossa tempestivamente chiedendo l’immediato annullamento del provvedimento disciplinare, ma gli organi competenti del massimo organismo calcistico mondiale hanno ritenuto del tutto legittima la sanzione comminata sul terreno di gioco.

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Il motivo del ricorso: l’alterco nei quarti di finale

La vicenda sportiva affonda le sue radici nei concitati minuti agonistici del match valevole per gli ottavi di finale contro il Paraguay. In quell’occasione, il talentuoso esterno offensivo dei Bleus era rimasto coinvolto in un acceso e nervoso scontro con Matías Galarza, punito dall’arbitro con l’ammonizione.

Secondo la tesi difensiva esposta dettagliatamente dai legali francesi, il provvedimento era da considerarsi un evidente errore di valutazione: la tesi transalpina sosteneva infatti che il giocatore non avesse affatto colpito l’avversario, chiedendo così la cancellazione del provvedimento tramite la prova TV. Una linea che però non ha minimamente convinto la commissione disciplinare di Zurigo.

L’annuncio di Didier Deschamps in conferenza stampa

La conferma ufficiale del verdetto è arrivata direttamente da Didier Deschamps in conferenza stampa, durante il consueto incontro con i media alla vigilia del prossimo, decisivo turno iridato. Il selezionatore francese ha gelato le speranze dell’ambiente confermando la decisione della federazione internazionale:

“Abbiamo ricevuto la decisione della FIFA stamattina che il cartellino rimane valido”.

Nessuno sconto, dunque, per la stella della nazionale, che ora si troverà a dover gestire una situazione psicologica e di campo non semplice nelle prossime battute della manifestazione calcistica.

Le conseguenze per il match contro il Marocco

Nonostante la decisione negativa, la notizia presenta comunque un risvolto parzialmente positivo nell’immediato: Olise giocherà contro il Marocco nella cruciale sfida valevole per i quarti di finale dei Mondiali 2026.

Tuttavia, gravando sulle sue spalle la sanzione rimediata contro i sudamericani, il calciatore entra ufficialmente nella lista dei diffidati. Con un’altra ammonizione salterà l’eventuale semifinale, un’ipotesi che costringerà il giocatore a una gestione strategica ed estremamente prudente dei contrasti di gioco, per evitare di privare la Francia di una delle sue armi offensive più letali sul più bello dell’avventura iridata.