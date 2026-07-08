Il Frosinone rinnova il prestito di Calvani, si lavora per confermare anche Fini in Serie A. Ultimissime sulle mosse dei ciociari

Il Frosinone è attivissimo sul fronte calciomercato: rinnovato il prestito di Calvani, si cerca la conferma di Fini in Serie A

Il Frosinone è ufficialmente al lavoro per strutturare la rosa che dovrà affrontare il prossimo e impegnativo campionato di Serie A. La dirigenza ciociara si sta muovendo con grande determinazione sul mercato per garantire la giusta continuità tecnica al gruppo, concentrandosi sulla permanenza di elementi giovani ma già perfettamente integrati nei meccanismi tattici della squadra. Nelle ultime ore, il club giallazzurro ha perfezionato un’importante operazione nel reparto arretrato per blindare un profilo di assoluta prospettiva. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Frosinone, fumata bianca per Gabriele Calvani: resta in prestito

La società laziale ha chiuso definitivamente la trattativa per garantire la permanenza all’ombra dello stadio Benito Stirpe di Gabriele Calvani. Attraverso il rinnovo formale dell’accordo per il prestito del classe 2004, il sodalizio ciociaro ha voluto lanciare un segnale chiaro in vista della massima serie: il club vuole infatti puntare in modo convinto sulle sue qualità anche nella prossima stagione.

Il promettente difensore centrale si appresta così a vestire per la seconda stagione consecutiva la maglia gialloblù, dopo aver difeso con successo i colori del club laziale già nel corso dell’ultima annata agonistica, in cui era arrivato a titolo temporaneo dal Genoa, società proprietaria del cartellino. Questa conferma rappresenta un tassello cruciale per la retroguardia, assicurando freschezza atletica e una profonda conoscenza dell’ambiente giallazzurro.

Asse di mercato caldissimo con il Genoa: mirino puntato su Seydou Fini

Le manovre dei direttori di mercato del club non si limitano però al pacchetto difensivo. Il Frosinone spinge anche per Seydou Fini, un altro profilo di grandissimo talento che ha già saputo conquistare la fiducia dello staff tecnico e l’affetto della tifoseria. L’esterno offensivo è stato un protagonista di una stagione positiva con i giallazzurri in Serie B, offrendo un contributo qualitativo e di corsa fondamentale per il raggiungimento della promozione.

Anche in questo caso, il calciatore si trovava in Ciociaria in prestito dal Genoa. L’intenzione del management laziale è quella di riallacciare immediatamente i contatti con i rossoblù per definire un nuovo accordo a titolo temporaneo, così da permettere al ragazzo di misurarsi anche sul prestigioso palcoscenico della massima serie con la stessa maglia.

La strategia giallazzurra per il massimo campionato

La linea strategica del Frosinone appare limpida: valorizzare il blocco che ha ben figurato nella categoria inferiore, inserendo gradualmente i giovani più pronti. I colloqui continui con il club ligure dimostrano la volontà di dare fiducia ai migliori prospetti del calcio italiano, regalando alla tifoseria una squadra affamata e pronta a lottare per la salvezza nella prossima Serie A.