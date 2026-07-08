Il Lecce scalda i motori: al via il raduno estivo agli ordini di Di Francesco. Ufficiale l’elenco dei convocati!

Il Lecce ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’inizio del ritiro estivo. Ecco chi sarà a disposizione di Di Francesco

Il Lecce è pronto a ripartire per preparare la nuova stagione di Serie A. I giallorossi si ritroveranno domenica 12 luglio per dare il via ufficiale al raduno estivo sotto la guida tecnica del nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco. Saranno settimane cruciali per mettere benzina nelle gambe e forgiare l’identità tattica di una squadra chiamata a confermarsi nel massimo campionato italiano.

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La logistica del raduno: squadra divisa in due blocchi

Per ottimizzare i carichi di lavoro e snellire le procedure dello staff medico e fisioterapico, l’area tecnica ha optato per una suddivisione dei convocati in due scaglioni temporali:

Il Gruppo 1 aprirà le danze nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio. I calciatori sosterranno le tradizionali visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e i test atletici sul campo del Centro Sportivo di Martignano. Mercoledì 15 luglio è prevista la partenza per il ritiro austriaco di Bad Loipersdorf, con il primo allenamento fissato il giorno seguente sul complesso di Fürstenfeld.

aprirà le danze nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio. I calciatori sosterranno le tradizionali visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e i test atletici sul campo del Centro Sportivo di Martignano. Mercoledì 15 luglio è prevista la partenza per il ritiro austriaco di Bad Loipersdorf, con il primo allenamento fissato il giorno seguente sul complesso di Fürstenfeld. Il Gruppo 2, composto prevalentemente da elementi che si aggregheranno in un secondo momento, raggiungerà il resto dei compagni la settimana successiva direttamente nella sede del ritiro.

L’entusiasmo della piazza e i numeri della salvezza

Il club salentino riparte dall’incredibile entusiasmo della propria tifoseria. Il legame viscerale con la piazza ha già polverizzato ogni primato storico, facendo registrare il record societario di ben 21.758 abbonati pronti a ruggire sugli spalti del Via del Mare. L’obiettivo è dare continuità alla scorsa stagione, conclusa al 17° posto con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte), un cammino che ha permesso di centrare una preziosa salvezza a discapito delle retrocesse Cremonese e Verona.

I Convocati per la preparazione estiva

GRUPPO 1: Falcone, Früchtl, Lupo, Penev, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga, Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom, Banda, Burnete, Esteban, Laerke, N’Dri, Onyemachi, Pierotti, Štulić.

GRUPPO 2: Borbei, Samooja, Addo, Esposito, Kouassi, Pehlivanov, Scott, Ubani, Kovac, Marchwiński, McJannet, Sala, Delle Monache.