Calciomercato Atalanta, blindato il talento Sergej Levak: accordo per la firma fino al 2031 e promozione in Prima squadra

Calciomercato Atalanta, Sergej Levak rinnova fino al 2031 e viene promosso in Prima squadra. I dettagli sul suo futuro

L’Atalanta continua a pianificare il proprio futuro con estrema lungimiranza, confermandosi una delle società più attente e programmatiche nella valorizzazione dei giovani calciatori a livello internazionale. La dirigenza orobica ha definito un’operazione strategica di primaria importanza per blindare i propri gioielli. Secondo Fabrizio Romano, l’Atalanta ha raggiunto un accordo per un nuovo contratto quinquennale con Sergej Levak, legando il calciatore ai colori nerazzurri per le prossime stagioni. Il nuovo accordo fino a giugno 2031 certifica la totale e incondizionata fiducia che la società bergamasca ripone nei confronti del ragazzo, blindando il posizionamento del club rispetto alle possibili sirene di mercato.

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L’identikit di Sergej Levak e la promozione in prima squadra

Il talentuoso centrocampista si è messo in luce nelle passate stagioni grazie a una crescita esponenziale. Il rinnovo contrattuale non rappresenta soltanto un premio per quanto mostrato finora, ma funge da vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera professionistica.

Il centrocampista è infatti pronto per unirsi alla prima squadra, compiendo quel definitivo salto di qualità tanto atteso dall’ambiente nerazzurro. Il suo inserimento in pianta stabile nel gruppo dei grandi permetterà al ragazzo di misurarsi quotidianamente con ritmi di gioco elevati e con l’intensità tipica della massima serie, accelerando un processo di maturazione tattica e fisica che lo candida a essere una delle possibili sorprese del prossimo futuro a Bergamo.

Il progetto tattico sotto la guida di Sarri e la lungimiranza della Dea

Un fattore assolutamente decisivo nel percorso di crescita del giovane calciatore sarà l’aspetto della guida tecnica. Levak inizierà questo nuovo capitolo della sua carriera sotto la guida di Sarri. Il tecnico toscano, storicamente celebrato per la sua straordinaria capacità di valorizzare i centrocampisti dotati di tecnica sopraffina, rapidità di pensiero e pulizia nei passaggi, rappresenta il profilo ideale per esaltare le doti naturali del mediano. All’interno del rigido ma fluido scacchiere tattico sarriano, le caratteristiche del classe 2006 potrebbero presto trasformarsi in una risorsa preziosa per le rotazioni della squadra.

La scelta di blindare il calciatore con un contratto a così lunga scadenza rientra perfettamente nella filosofia societaria della famiglia Percassi. Garantirsi le prestazioni sportive del ragazzo per i prossimi cinque anni permette all’Atalanta di proteggere il proprio patrimonio tecnico e di lavorare senza l’assillo del mercato, inserendo gradualmente il talento all’interno delle rotazioni della Serie A e dei palcoscenici europei.