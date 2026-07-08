Chi è Kamil Grabara, il portiere polacco finito nel mirino dell’Atalanta. Storia e possibili incastri per la porta nerazzurra

Chi è Kamil Grabara, la storia e l’identikit tecnico del portiere polacco finito nel mirino dell’Atalanta. Tutto quello che c’è da sapere

L’Atalanta continua a muoversi con grande lungimiranza sul mercato internazionale per rinforzare la propria rosa in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe europee. I vertici della Dea hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per un nuovo profilo tra i pali: secondo Matteo Moretto, la Dea ha chiesto informazioni per Kamil Grabara, portiere del Wolfsburg. Una mossa strategica che accende i riflettori su uno dei numeri uno più interessanti e carismatici del panorama calcistico europeo, ideale per i sistemi di gioco moderni.

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Identikit di Kamil Grabara: dagli inizi al Liverpool fino alla consacrazione

Nato in Polonia nel 1999, Kamil Grabara è un portiere moderno che abbina una imponente struttura fisica (è alto ben 195 centimetri) a una personalità carismatica e da leader vero. Cresciuto calcisticamente in patria, viene notato giovanissimo dagli osservatori del Liverpool, che decidono di portarlo in Inghilterra nel 2016. Con i Reds compie l’intera trafila delle formazioni giovanili, per poi iniziare un percorso di maturazione in prestito prima all’Huddersfield Town e successivamente ai danesi dell’Aarhus.

La vera e propria svolta della sua carriera arriva però con il trasferimento a titolo definitivo al Copenhagen nel 2021. In Danimarca, Grabara si consacra definitivamente come uno degli estremi difensori più affidabili e spettacolari d’Francia ed Europa. Diventa un idolo assoluto dei tifosi, mettendosi in mostra soprattutto nelle notti di Champions League, dove si rende protagonista di interventi prodigiosi contro i top club del continente. Un dettaglio iconico che lo contraddistingue è la maschera protettiva nera sul volto, indossata a seguito di un grave scontro di gioco e diventata ormai un suo autentico marchio di fabbrica.

Il passaggio al Wolfsburg e le caratteristiche tecniche

Nel recente passato, il Wolfsburg ha deciso di investire pesantemente su di lui per raccogliere la pesante eredità di Koen Casteels. Nella competitiva realtà della Bundesliga, l’estremo difensore polacco ha confermato tutte le sue straordinarie qualità: eccellente reattività tra i pali, grandissimo senso della posizione e un’abilità non comune nel guidare l’intero reparto difensivo con vocalità e decisione. Grabara è un portiere coraggioso nelle uscite, sia alte che basse, e possiede un temperamento d’acciaio che lo rende un ostacolo complesso per gli attaccanti avversari.

La strategia dell’Atalanta tra i pali

L’interessamento della dirigenza nerazzurra per il classe ’99 risponde alla volontà della società bergamasca di mantenere altissimo il livello di competizione interna nel ruolo. Con le competizioni continentali da affrontare, un profilo internazionale e di forte temperamento come quello di Grabara rappresenterebbe una garanzia assoluta per lo scacchiere tattico di Sarri. Al momento si tratta di un primo approccio per sondare i costi dell’operazione, ma la pista potrebbe decollare qualora si registrassero movimenti nell’attuale parco portieri degli orobici.