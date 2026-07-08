Dopo le riflessioni successive al Mondiale, Modric sarebbe pronto a firmare per un’altra stagione con il Diavolo

Il Milan è sempre più vicino a trattenere Luka Modric anche per la stagione 2026-2027. Secondo le ultime indiscrezioni, il fuoriclasse croato avrebbe sciolto le riserve sul proprio futuro, decidendo di proseguire l’avventura in rossonero dopo essersi preso alcuni giorni di riflessione al termine del Mondiale.

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Attualmente Modric è svincolato, visto che il precedente contratto è terminato il 30 giugno, ma il club milanista non ha mai ritirato la proposta di rinnovo annuale. La volontà della società è sempre stata quella di confermare un calciatore considerato fondamentale non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua leadership all’interno dello spogliatoio.

A spingere per la permanenza del centrocampista sarebbero stati sia Gerry Cardinale sia il nuovo allenatore Ruben Amorim, che nelle scorse settimane avrebbero contattato personalmente il giocatore per illustrargli l’importanza del suo ruolo nel nuovo progetto tecnico.

Con un calendario più ricco di impegni rispetto alla passata stagione, il tecnico potrà gestire con attenzione il minutaggio del croato. Pur non essendo impiegato in ogni gara, Modric rappresenterebbe un punto di riferimento prezioso per la squadra, dentro e fuori dal campo, grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di guidare il gruppo nei momenti più delicati.