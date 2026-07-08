Dimarco vuole restare a Milano, ma punta a uno stipendio in linea con gli altri big della rosa. La richiesta all’Inter

L’Inter guarda al presente senza perdere di vista il futuro e tra le priorità della dirigenza c’è il rinnovo di Federico Dimarco, uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione e considerato un elemento imprescindibile nello scacchiere di Cristian Chivu.

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L’esterno nerazzurro è legato al club da un contratto valido fino al 2027, con un’opzione che consente alla società di estendere unilateralmente l’accordo per un’ulteriore stagione. Nonostante ciò, le parti sarebbero intenzionate a proseguire insieme, perché Dimarco continua a vedere il proprio futuro con la maglia dell’Inter.

Negli ultimi giorni, però, è emersa una novità importante. Il calciatore, reduce da una stagione da 8 reti e 18 assist, ha deciso di cambiare rappresentanza, affidandosi all’agente spagnolo Arturo Canales, che segue anche diversi profili di livello internazionale.

Il nodo principale riguarda l’aspetto economico. Attualmente il laterale percepisce 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra inferiore rispetto ad altri leader della rosa. Lautaro Martinez guadagna 9 milioni, Barella e Calhanoglu 6,5 milioni, Thuram 6 milioni e Bastoni 5,5 milioni. Per rendimento e importanza tecnica, Dimarco ritiene di meritare un riconoscimento economico in linea con gli altri punti di riferimento della squadra, motivo per cui il tema del rinnovo potrebbe presto entrare nel vivo. Lo riporta Il Giorno.