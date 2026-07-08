Il nuovo corso bianconero lascia aperta la porta al serbo Dusan Vlahovic: la dirigenza valuta un possibile rilancio

La separazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbe non essere definitiva. Nonostante la scadenza del contratto e le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, alcuni segnali lasciano pensare che un riavvicinamento sia ancora possibile. Il mancato saluto ufficiale da parte del club e l’assenza di un messaggio d’addio del centravanti alimentano l’ipotesi che entrambe le parti abbiano preferito non chiudere completamente la porta.

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A cambiare il quadro è stato anche il nuovo assetto societario. Con Giovanni Carnevali alla guida della gestione e l’arrivo di Frederic Massara nell’area sportiva, la Juventus ha adottato una linea più attendista. La società non avrebbe cercato direttamente il giocatore, ma sarebbe pronta ad ascoltare un’eventuale disponibilità da parte del serbo.

Un ruolo importante potrebbe averlo avuto anche Luciano Spalletti, che avrebbe mantenuto i contatti con Vlahovic. Secondo le indiscrezioni, il tecnico avrebbe ribadito la propria stima nei confronti dell’attaccante, invitandolo però a sposare con convinzione il nuovo progetto tecnico, sia sotto il profilo economico sia dal punto di vista dell’atteggiamento.

Nei prossimi giorni è atteso un faccia a faccia tra il calciatore e la dirigenza. L’incontro servirà a capire se esistono davvero i margini per una nuova intesa o se le strade sono destinate a separarsi definitivamente.