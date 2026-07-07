Chi è Sergi Dominguez, il possibile sostituto di Gila alla Lazio. La sua storia e le sue caratteristiche tecniche

Chi è Sergi Dominguez, la storia e le caratteristiche tecniche del difensore che potrebbe sostituire Mario Gila alla Lazio

Il calciomercato della Lazio subisce un’improvvisa accelerazione per quanto riguarda il reparto arretrato. Dopo aver formalizzato l’accordo definitivo con il Milan per la cessione del difensore Mario Gila, la dirigenza biancoceleste si è immediatamente riversata sugli obiettivi in entrata per completare l’organico. Il club capitolino ha riallacciato ufficialmente i rapporti con la Dinamo Zagabria per cercare di chiudere l’acquisto di Sergi Domínguez. I contatti per il centrale spagnolo, già cercato quando Gila sembrava promesso sposo al Napoli prima del blitz rossonero, sono ripresi intensamente per colmare il vuoto lasciato nella rosa. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Identikit del talento: chi è Sergi Domínguez

Nato in Spagna nel 2005, il giovane calciatore rappresenta uno dei profili futuribili più interessanti nel panorama dei difensori centrali europei. Cresciuto calcisticamente nell’eccellenza dei settori giovanili iberici, dove ha sviluppato una spiccata sensibilità tecnica e un’ottima visione di gioco, Sergi Domínguez ha successivamente scelto di trasferirsi in Croazia alla Dinamo Zagabria. La decisione di sposare il progetto del club di Zagabria si è rivelata vincente, permettendo al diciannovenne di misurarsi precocemente con il calcio professionistico e di assaggiare il palcoscenico delle competizioni internazionali, un fattore che ha accelerato notevolmente il suo processo di crescita tattica e caratteriale.

Dal punto di vista prettamente fisico e atletico, lo spagnolo è un difensore centrale moderno, dotato di una struttura imponente che lo rende un cliente scomodissimo nei duelli aerei e all’interno della propria area di rigore. Nonostante la mole generosa, il classe 2005 vanta una buona velocità nei recuperi lunghi e una notevole reattività nell’uno contro uno. La caratteristica che più affascina gli scout della Lazio, tuttavia, è la sua pulizia in fase di impostazione: Domínguez possiede la personalità e il piede educato necessari per far ripartire l’azione dal basso, qualità fondamentale per i moderni sistemi difensivi. La sua costanza di rendimento lo ha portato a essere stabilmente inserito nel giro delle selezioni nazionali giovanili delle furie rosse.

La strategia della Lazio per la difesa

Il forte interesse del club biancoceleste per il centrale in forza alla Dinamo Zagabria non è affatto una mossa improvvisata dell’ultimo minuto. La dirigenza di Formello aveva già gettato le basi per una trattativa concreta nelle scorse settimane, individuando nel ragazzo il perfetto erede stilistico all’interno dello scacchiere difensivo. Ora che la partenza di Gila verso Milano è diventata ufficiale, la necessità di inserire un elemento fresco, motivato e di grande prospettiva è diventata una priorità assoluta per completare la rosa prima dell’inizio degli impegni ufficiali.