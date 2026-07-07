Enzo Fernandez nella storia! Il suo gol decisivo in Argentina Egitto è il numero 3000 nei Mondiali

Enzo Fernandez ha scritto la storia segnando il gol numero 3000 nei Mondiali nella sfida tra Argentina ed Egitto

L’Argentina vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026 superando l’Egitto per 3-2 in un match pazzesco, valido per gli ottavi di finale e risolto soltanto nei minuti di recupero. La sfida di stasera consegna ufficialmente alla storia del calcio il centrocampista Enzo Fernandez, autore della rete decisiva ma soprattutto del gol numero 3.000 nella storia della Coppa del Mondo. Una serata memorabile e ricca di sofferenza per la Selección di Lionel Messi, che ha dovuto faticare oltre il previsto per piegare la resistenza della nazionale africana, passata in vantaggio con Ibrahim e capace di raddoppiare temporaneamente con Ziko, prima della clamorosa rimonta guidata da Romero, dal capitano e dal sigillo storico finale.

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La cronaca del match: il forcing dell’Egitto e il doppio svantaggio

La gara degli ottavi di finale ha regalato emozioni fortissime fin dai primi minuti di gioco, uscendo completamente dai binari del pronostico della vigilia. L’Egitto è sceso in campo senza alcun timore reverenziale, bloccando le fonti di gioco dell’Albiceleste e colpendo a sorpresa al 15′ minuto del primo tempo grazie a una splendida azione finalizzata da Ibrahim. L’Argentina ha accusato il colpo, faticando a trovare varchi nella retroguardia avversaria per tutta la prima frazione. Nella ripresa la situazione si è complicata ulteriormente per i campioni del mondo in carica: al 67′ minuto, infatti, la nazionale egiziana ha trovato il raddoppio con un contropiede micidiale di Ziko, gelato l’intero reparto difensivo argentino.

La grande rimonta della Selección: Romero e Lionel Messi riaccendono la luce

Sotto di due reti e a un passo dal baratro di una clamorosa eliminazione, l’Argentina ha mostrato l’orgoglio e il carattere dei giorni migliori. Il commissario tecnico Scaloni ha ridisegnato la squadra inserendo forze fresche per aumentare il peso offensivo e al 79′ minuto è stato il Cuti Romero a riaprire definitivamente i giochi con una zampata vincente all’interno dell’area di rigore. L’inerzia della sfida è cambiata totalmente in pochissimi istanti e appena cinque minuti più tardi, precisamente all’84′ minuto, è salito in cattedra il fuoriclasse assoluto: Lionel Messi ha firmato il gol del pareggio con una prodezza balistica che ha ristabilito l’equilibrio sul tabellone luminoso.

Enzo Fernandez scrive la storia: il gol numero 3.000 nella storia del torneo

Quando il match sembrava ormai definitivamente indirizzato verso i tempi supplementari, il destino calcistico ha baciato la squadra sudamericana in pieno recupero. Al minuto 90’+2′, sugli sviluppi di un’azione corale travolgente, Enzo Fernandez ha trovato lo spazio per incornare di testa su assist di Lautaro, siglando la rete del definitivo 3-2. Oltre a spalancare le porte per il turno successivo della competizione, la firma del centrocampista assume una rilevanza statistica leggendaria, trattandosi della pietra miliare del gol numero tremila nella storia della Coppa del Mondo. Un finale epico che proietta i campioni verso la fase calda del tabellone, mentre l’Egitto abbandona la rassegna iridata a testa altissima.