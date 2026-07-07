Monza, non solo Kouadio: dalla Fiorentina piace anche Moreno

Monza, non solo Kouadio: dalla Fiorentina si apre anche la pista Moreno per rinforzare la difesa di Juric

I dialoghi di mercato tra Fiorentina e Monza non riguardano soltanto Eddy Kouadio. Il club brianzolo continua infatti a guardare con attenzione in casa viola per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric, e tra i profili finiti nel mirino c’è anche Matías Moreno, difensore argentino rientrato a Firenze dopo l’esperienza in prestito al Levante.

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Il classe 2003 è uno dei nomi valutati dalla dirigenza biancorossa per potenziare il reparto arretrato in vista della nuova stagione, che si aprirà con la sfida contro l’Inter. Reduce da un’annata positiva in Spagna, Moreno ha collezionato 29 presenze complessive tra Liga e Copa del Rey, mostrando solidità, personalità e una crescita costante che ha attirato l’attenzione di diversi club.

Prima del trasferimento al Levante, il centrale aveva già assaggiato il calcio italiano con la Fiorentina. Nella stagione 2024/25 ha infatti totalizzato quattro presenze in Serie A, alle quali si aggiungono otto apparizioni in Conference League, competizione nella quale aveva trovato maggiore continuità e spazio. Un percorso che gli ha permesso di accumulare esperienza internazionale e confrontarsi con ritmi e richieste tattiche differenti.

Il Monza vede in Moreno un profilo giovane ma già strutturato, capace di inserirsi in un contesto tecnico che richiede aggressività, ordine e capacità di lettura. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma il nome dell’argentino resta tra quelli monitorati con maggiore attenzione, soprattutto per la possibilità di portare a Juric un difensore duttile e con margini di crescita.

In attesa di sviluppi, la pista resta aperta: i rapporti tra i due club sono solidi e il mercato potrebbe offrire nuove occasioni nelle prossime settimane.