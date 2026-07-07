USA travolti dal Belgio al Mondiale 2026: il verdetto del campo che cancella le manovre della politica

Il Mondiale 2026 ricorderà a lungo le ultime 48 ore come una delle pagine più controverse e bizzarre della storia recente della FIFA. Il “Caso Balogun” ha superato i confini del rettangolo verde per trasformarsi in una vera e proprie spy story geopolitica, con tanto di linea diretta tra la Casa Bianca e i vertici del calcio mondiale.

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Facciamo un passo indietro: Folarin Balogun, stella e capocannoniere degli Stati Uniti, viene espulso contro la Bosnia nei sedicesimi. Rosso diretto, squalifica automatica. Regolamento alla mano, il discorso dovrebbe chiudersi lì. Eppure, con una mossa senza precedenti che ha lasciato “esterrefatta” la federazione belga, la FIFA decide di rispolverare l’oscuro Articolo 27 del codice disciplinare per sospendere la squalifica e rimettere in campo l’attaccante per gli ottavi di finale.

Il motivo? Il presidente Donald Trump telefona personalmente a Gianni Infantino per chiedere una “revisione” del cartellino, definendo pubblicamente l’espulsione “una grande ingiustizia”. Infantino nega che la chiamata abbia influenzato la commissione, ma il tempismo e la straordinarietà della decisione lasciano una macchia pesante sulla trasparenza della competizione. Da giornalista, dico che vedere la diplomazia politica piegare le regole del Fair Play fa male allo sport. Crea un precedente pericoloso: se i regolamenti diventano negoziabili a seconda di chi telefona, il calcio perde la sua anima.

Ma c’è un giudice supremo che non risponde ai telefoni dei potenti: il campo.

Questa notte a Seattle, gli USA si sono presentati con Balogun regolarmente al centro dell’attacco. Risultato? Il Belgio ha impartito una dura lezione di calcio ai padroni di casa, travolgendo gli Stati Uniti con un perentorio 4-1 (con doppietta di uno scatenato De Ketelaere e sigillo finale di Lukaku).

La giustizia divina del pallone ha parlato chiaramente. Puoi riscrivere le squalifiche a tavolino, puoi fare tutte le pressioni politiche che vuoi, ma quando l’arbitro fischia l’inizio, contano solo il talento, l’organizzazione e i gol. Gli Stati Uniti salutano il loro Mondiale e la politica incassa una sberla sportiva clamorosa.

Il verdetto finale di questa notte non lascia spazio a interpretazioni: Calcio 1, Politica 0.