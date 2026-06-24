Palestra, niente Inter: la spunta il Chelsea! Cosa lascia l’affare sfumato: 3 considerazioni – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Palestra, niente Inter: la spunta il Chelsea per l’esterno destro dell’Atalanta! Cosa lascia l’affare sfumato: 3 considerazioni – VIDEO

La lunga trattativa per Marco Palestra si è chiusa nel modo più amaro per l’Inter. Quando il talento dell’Atalanta sembrava ormai vicino al trasferimento in nerazzurro, l’inserimento del Chelsea ha cambiato completamente lo scenario. Il club londinese ha infatti presentato una proposta economicamente superiore, mettendo sul tavolo cifre difficili da pareggiare per qualsiasi società italiana.

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L’Inter si era spinta fino a un’offerta vicina ai 50 milioni di euro, ma i Blues hanno rilanciato arrivando a 60 milioni per l’Atalanta e a un contratto da circa 6-7 milioni di euro a stagione per il giocatore. Numeri che hanno pesato in modo decisivo, nonostante il Chelsea non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione.

Palestra Inter, una delusione ma anche un rischio evitato

Il mancato arrivo di Palestra rappresenta senza dubbio una delusione per l’Inter, che aveva individuato nel giocatore un profilo di prospettiva per rinforzare la rosa. Allo stesso tempo, però, l’operazione avrebbe comportato un investimento molto pesante.

Già la valutazione da 50 milioni appariva alta per un calciatore di enorme talento ma ancora da consolidare definitivamente ai massimi livelli. Spingersi fino a 60 milioni avrebbe significato concentrare una parte rilevante del budget su un solo giocatore, riducendo il margine operativo per altri reparti.

Palestra Inter, il mercato offre alternative e più libertà

Il vantaggio per i nerazzurri è ora quello di poter redistribuire le risorse su più operazioni. Il mercato europeo offre profili interessanti con caratteristiche simili e costi più sostenibili, permettendo all’Inter di costruire una rosa più completa senza legarsi a un investimento fuori scala.

C’è anche un altro aspetto rilevante: evitando un esborso così pesante, il club mantiene maggiore forza nelle trattative in uscita. Se l’Inter avesse chiuso l’acquisto di Palestra, sarebbe stata probabilmente costretta a vendere in tempi rapidi alcuni elementi della rosa, esponendosi a offerte al ribasso.

Palestra Inter, la lezione dell’Atalanta e il confronto con Nico Paz

L’Atalanta, ancora una volta, ha dimostrato grande capacità nel valorizzare i propri talenti e massimizzare il ritorno economico. Il caso Palestra conferma anche lo strapotere finanziario della Premier League, capace di muovere cifre difficilmente sostenibili in Serie A.

Il paragone con Nico Paz è inevitabile: i 60 milioni investiti dal Chelsea corrispondono alla valutazione richiesta dal Real Madrid per il talento argentino. Un confronto che alimenta il dibattito sul reale valore dell’operazione e sulle prossime mosse dell’Inter.