Sergi Roberto lascia il Como e vola…negli USA! Ufficiale il suo trasferimento ai Los Angeles Galaxy

Sergi Roberto è un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy. Ufficiale il suo trasferimento dopo la fine del contratto con il Como

I LA Galaxy hanno annunciato ufficialmente l’ingaggio di Sergi Roberto da svincolato. Il trentaquattrenne centrocampista spagnolo ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club della MLS fino al 30 giugno 2028, con un’opzione per la stagione 2028-2029, in attesa del ricevimento del visto P-1. L’ex pilastro del Barcellona occuperà uno slot internazionale nel roster della franchigia di Los Angeles dopo aver concluso un’entusiasmante parentesi biennale in Serie A con la maglia del Como.

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Le parole del GM Will Kuntz e il ricongiungimento con Riqui Puig

A sottolineare l’importanza dell’operazione è stato Will Kuntz, General Manager dei LA Galaxy, che ha accolto lo spagnolo con grande entusiasmo:

“Sergi porta una combinazione di leadership, qualità tecnica, intelligenza tattica ed esperienza da campioni che pochi giocatori hanno”

Il dirigente ha poi proseguito nell’analisi delle doti umane e sportive dell’ex blaugrana:

“È stato un membro chiave di alcune delle più grandi squadre della sua generazione e capisce non solo cosa serve per vincere, ma cosa significa essere una squadra vincente. Il carattere, la versatilità di posizione e la leadership di Sergi saranno inestimabili, e siamo entusiasti di accoglierlo insieme alla sua famiglia nel LA Galaxy.”

L’approdo negli Stati Uniti permette inoltre a Sergi Roberto di ritrovare Riqui Puig, suo ex compagno di squadra al FC Barcellona dal 2018 al 2022, con cui ha condiviso i trionfi in LaLiga nel 2018-19 e in Copa del Rey nel 2020-21.

Dalla storia scritta con il Como ai 25 trofei con il Barcellona

Sergi Roberto approda negli USA dopo due stagioni da protagonista con il Como, collezionando 37 presenze, un gol e un assist. Arrivato nell’agosto 2024, lo spagnolo ha contribuito prima al piazzamento nella top 10 del campionato e successivamente alla storica prima qualificazione in Champions League del club lariano, firmando anche una rete nella vittoria per 3-1 sulla Fiorentina valsa i quarti di Coppa Italia a quarant’anni dall’ultima volta.

Prima dell’esperienza italiana, il centrocampista ha legato la sua carriera per 18 anni al Barcellona, debuttando in prima squadra nel 2010 e collezionando 373 presenze e 19 gol (indossando anche la fascia di capitano nel 2023-24). In terra catalana ha conquistato ben 25 trofei, tra cui sette campionati e due Champions League, entrando nella leggenda del club con il memorabile gol del 6-1 al PSG nel 2017. A completare il suo prestigioso curriculum figurano infine 11 presenze e una rete con la Nazionale spagnola.