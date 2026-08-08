Il blitz segreto di Deco beffa il Real Madrid: così è cambiato tutto nell’affare Rodri-Barcellona

Rodri Barcellona: la ricostruzione del blitz di Deco che ha cambiato il futuro del centrocampista beffando il Real Madrid

Il calciomercato regala un colpo di scena clamoroso attorno al futuro di Rodri. Sembrava ormai tutto apparecchiato per il ritorno nella sua città natale con la maglia del Real Madrid, ma il capitano della Nazionale spagnola ha cambiato radicalmente idea, scegliendo di sposare il progetto del Barcellona. Attualmente in vacanza dopo il trionfo al Mondiale 2026 con la Roja, il centrocampista trentenne è ora in attesa che i blaugrana trovino l’intesa finanziaria definitiva con il Manchester City per formalizzare il passaggio in Catalogna.

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Il retroscena: il summit segreto di due ore e mezza in Catalogna

A determinare questo drastico cambio di rotta è stato un incontro avvenuto nel massimo riserbo il 30 luglio. Sfruttando la presenza del giocatore in Catalogna per il matrimonio di una persona cara, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha posticipato la propria partenza per il ritiro pre-stagionale della squadra in Inghilterra pur di incontrare il perno dei Citizens.

Il colloquio, durato ben due ore e mezza, ha segnato la svolta della trattativa. Durante la discussione, il dirigente portoghese ha illustrato nei dettagli la centralità che il mediano avrebbe avuto nel progetto tattico guidato da Hansi Flick, spiegandogli come l’allenatore tedesco intenda farne il punto di riferimento assoluto della mediana catalana.

Il pressing di Hansi Flick e il ruolo di Dani Codina

L’offensiva del Barcellona non si è limitata al solo vertice di fine luglio. Nei giorni successivi, Deco e Flick hanno mantenuto un contatto costante con Rodri, intensificando il pressing per vincere qualsiasi residua perplessità. Un ruolo chiave nel facilitare i dialoghi è stato svolto da Dani Codina, ex figura dello staff degli Skyblues oggi in forza al Barça con il compito di assistere i calciatori nella gestione quotidiana. Codina ha favorito l’aggancio iniziale tra il giocatore e il direttore sportivo.

Nelle ultime ore, la dirigenza del Barcellona ha confermato all’entourage del giocatore, residente a Madrid, la ferma intenzione di compiere ogni sforzo economico necessario per definire l’operazione con il Manchester City. In attesa della fumata bianca formale tra le due società, il sorpasso ai danni del Real Madrid è ormai compiuto.