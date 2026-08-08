Arsenal, ufficiale l’arrivo di Bruno Guimaraes dal Newcastle: «Porterà una forte leadership alla squadra!». Comunicato e prime parole

Arsenal ha ufficializzato l’arrivo di Bruno Guimaraes dal Newcastle: ecco il comunicato e le prime parole del centrocampista

L’Arsenal ha comunicato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista brasiliano Bruno Guimarães dal Newcastle. Il ventottenne, affermatosi negli ultimi anni come uno dei profili più completi e influenti dell’intera Premier League, ha sottoscritto un contratto a lungo termine con i Gunners. Il calciatore indosserà la maglia numero 39 e si unirà immediatamente ai suoi nuovi compagni di squadra a Londra per mettersi a disposizione del tecnico Mikel Arteta.

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Le parole del ds Andrea Berta

Grande soddisfazione per il buon esito della trattativa è stata espressa dal ds del club, Andrea Berta, che ha commentato così l’arrivo del rinforzo per la mediana:

“Siamo lieti di accogliere Bruno Guimarães nel nostro club.”

“Bruno è un giocatore con una grande mentalità e grande qualità, che porterà una forte leadership alla nostra squadra.”

Analizzando l’impatto tattico che il brasiliano garantirà allo scacchiere dei Gunners, Berta ha poi aggiunto:

“Con Bruno che si unisce a noi, stiamo rafforzando ulteriormente il cuore della nostra squadra. Come abbiamo visto tutti, Bruno può giocare sia come centrocampista difensivo che come giocatore box-to-box. Unisce qualità e quantità e ha fornito gol e assist per la sua squadra ogni anno.”

“Bruno permetterà a Mikel di sviluppare ulteriormente il nostro stile di gioco e aumenterà anche la nostra competitività interna, cosa essenziale per mantenere gli standard richiesti quando puntiamo a vincere grandi trofei.”

Dalla formazione in Brasile al successo con Newcastle e Seleção

Mosse le prime fasi della carriera in patria con l’Audax e poi con l’Athletico Paranaense — club con cui ha vinto quattro trofei —, Guimarães è sbarcato nel calcio europeo al Lione nel gennaio 2020. Il successivo trasferimento al Newcastle United nel gennaio 2022 ne ha consacrato lo status internazionale: in quattro stagioni e mezza a St James’ Park ha collezionato quasi 200 presenze, guidando i Magpies al successo nella Carabao Cup nel 2025 e a due qualificazioni in UEFA Champions League.

Punto fermo anche della Nazionale brasiliana, il centrocampista conta 48 presenze con la Seleção, con cui ha disputato la Copa América, i recenti Mondiali FIFA e conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il completamento del trasferimento rimane subordinato agli ultimi passaggi burocratici di rito.