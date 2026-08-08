Mercato Frosinone, accelerata decisiva: Schmid e Grillitsch attesi per completare il restyling del centrocampo

Il Frosinone continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il centrocampo, inaugurando una strategia diversa rispetto al recente passato. Sono infatti in arrivo due profili di spessore: Romano Schmid dal Werder Brema e Florian Grillitsch, svincolato dopo l’esperienza al Braga.

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Schmid, classe 2000, rappresenta un investimento importante: il Frosinone lo acquisterà per 8 milioni di euro dal Werder Brema, club in cui ha giocato dal 2020 collezionando 181 presenze e 17 gol. È un centrocampista dinamico, moderno, capace di dare ritmo e qualità alla manovra, e si inserisce come uno dei punti cardine del nuovo progetto tecnico.

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Più esperto è invece Grillitsch, classe 1995, che arriva a parametro zero. Il centrocampista austriaco ha vissuto anni da protagonista all’Hoffenheim, prima che una serie di infortuni ne rallentasse la continuità. Negli ultimi anni ha cambiato spesso squadra, sempre a costo zero, ma resta un giocatore di grande intelligenza tattica e versatilità. Le visite mediche sono fissate per martedì, passo decisivo verso la firma del contratto.

Questi due innesti segnano una svolta evidente nel mercato del Frosinone. Con l’arrivo della proprietà americana, il club sta adottando una strategia più ambiziosa, puntando su profili già pronti e con esperienza internazionale, anziché concentrarsi esclusivamente su giovani di prospettiva come avveniva in passato. È un cambio di rotta significativo, che mira a rendere la squadra più competitiva nell’immediato.

Resta ora da capire se questa nuova filosofia porterà i risultati sperati. Solo il campo potrà confermare la bontà delle scelte, ma l’arrivo di Schmid e Grillitsch indica chiaramente la volontà di costruire un Frosinone più solido, maturo e strutturato.