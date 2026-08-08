Nuova offerta del Psg per Suzuki: rilancio per il portiere del Parma! A quanto ammonta la proposta e cosa manca per la fumata bianca

Il Psg ha formulato una nuova offerta per Zion Suzuki: ecco le cifre per il portiere del Parma e cosa manca per la fumata bianca

Il calciomercato del Parma entra nel vivo a causa del forte e insistente interesse dimostrato dai principali top club europei per i propri pezzi pregiati. In particolare, il Paris Saint-Germain ha deciso di accelerare in maniera decisa per assicurarsi le prestazioni di Zion Suzuki, l’estremo difensore nipponico rivelatosi una delle grandi certezze della compagine emiliana. La dirigenza parigina ha individuato nel portiere classe 2002 il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto arretrato e non ha intenzione di tirarsi indietro di fronte alle elevate pretese della società crociata.

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La prima offerta rifiutata e la posizione del Parma

La trattativa è entrata nella sua fase calante nei giorni scorsi con un primo approccio concreto da parte dei campioni di Francia. Il PSG aveva infatti presentato una proposta ufficiale strutturata sulla base di 28 milioni di euro più 5 milioni di bonus, un’operazione complessiva da 33 milioni destinata a garantire al club emiliano una notevole plusvalenza.

Ciononostante, la dirigenza del Parma ha rifiutato la prima offerta, giudicando la quota fissa non ancora allineata all’effettiva valutazione attribuita al cartellino del calciatore. La ferma posizione della società gialloblù ha spinto i francesi a riconsiderare i propri parametri per evitare l’inserimento di altre concorrenti internazionali.

Il rilancio da 35 milioni e i nuovi contatti in vista

Di fronte al no opposto dagli emiliani, i vertici del Paris hanno immediatamente predisposto le contromisure per non rischiare di far sfumare la trattativa. Nelle ultime ore, il club transalpino si è messo al lavoro su una nuova proposta da 35 milioni di euro bonus inclusi secondo Sky, formulata per soddisfare le condizioni economiche fissate per la cessione del tesserato.

L’agenda dei due club è già definita: a inizio settimana sono in agenda nuovi contatti diretti tra le parti per discutere i dettagli formali della proposta. Negli ambienti parigini filtra un forte ottimismo di giungere alla fumata bianca sulla base del rilancio in fase di perfezionamento, passaggio fondamentale per programmare lo sbarco a Parigi del portiere per le visite mediche e la successiva firma del contratto.