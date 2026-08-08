Cagliari scatenato sul mercato: a Villa Stuart le visite mediche dei nuovi arrivi Carlos, Aurelio e Maldini

Il Cagliari accelera sul mercato e cala un tris di nuovi arrivi nella mattinata di oggi. Alla clinica Villa Stuart, a Roma, si sono presentati in sequenza Kevin Carlos, Daniel Maldini e Giuseppe Aurelio per sostenere le visite mediche prima della firma con il club rossoblù. Una giornata intensa che certifica la volontà della società di rafforzare la rosa in più reparti.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il primo ad arrivare è stato Kevin Carlos, attaccante in uscita dal Nizza, pronto a trasferirsi in Sardegna con la formula del prestito gratuito e diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. L’attaccante spagnolo ha raggiunto la clinica intorno alle 8:50, dando il via alla serie di ingressi rossoblù.

Poco dopo è stata la volta di Giuseppe Aurelio, terzino sinistro classe 2000 reduce da una stagione brillante in Serie B con lo Spezia, chiusa con 6 gol e 3 assist. Il laterale è arrivato alle 9:45 per completare gli esami medici e prepararsi alla firma con il Cagliari, che lo considera un rinforzo prezioso per la corsia mancina.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Atteso infine anche Daniel Maldini, in arrivo dall’Atalanta, che completerà il quadro dei tre nuovi innesti. Il club rossoblù, con queste operazioni, conferma una strategia aggressiva e mirata, puntando su profili giovani e già pronti per il salto in Serie A.