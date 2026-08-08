Aston Villa, affondo decisivo per Matteo Ruggeri: l’esterno italiano ha detto sì, ultimi dettagli con l’Atlético Madrid

Matteo Ruggeri è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Aston Villa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’esterno italiano ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Premier League, aprendo la strada alla definizione dell’operazione.

La trattativa è ormai alle battute finali: mancano soltanto gli ultimi dettagli tra l’Atlético Madrid e il club inglese, dopodiché si procederà con visite mediche e firme, attese nelle prossime ore.

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Ruggeri era stato accostato anche alla Fiorentina, inserito nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra, ma la pista viola si è progressivamente raffreddata. Il suo futuro, ora, sembra indirizzato con decisione verso l’Inghilterra. Dopo una sola stagione con i Colchoneros, il classe 2002 è pronto a sbarcare a Birmingham per lavorare sotto la guida di Unai Emery, che ha individuato in lui il profilo ideale per completare il reparto esterni.

L’accordo tra i club si sta chiudendo sulla base di un’operazione da circa 20 milioni di euro, cifra che conferma la volontà dell’Aston Villa di investire su un giocatore giovane ma già abituato a palcoscenici di alto livello.

L’ex Atalanta andrà a colmare il vuoto sulla corsia mancina dei Villans, un ruolo che Emery considera strategico per la costruzione del suo gioco. Il via libera definitivo è atteso a breve, così come le visite mediche che sanciranno il passaggio ufficiale del laterale italiano in Premier League.

Ruggeri si prepara così a una nuova avventura, con l’obiettivo di imporsi in uno dei campionati più competitivi al mondo e di proseguire il percorso di crescita iniziato a Bergamo e proseguito in Spagna.

