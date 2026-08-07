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Bologna, infortunio per Casale: stop di circa 10 giorni per il difensore
Nicolò Casale si ferma in allenamento: tegola per Tedesco. Le condizioni del difensore rossoblù che dovrà stare fermo ai box per circa 10 giorni
Brutte notizie in casa Bologna per Domenico Tedesco, costretto a fare i conti con l’infortunio di Nicolò Casale. Il difensore rossoblù si è fermato durante l’ultimo allenamento a causa di un problema muscolare che lo terrà lontano dal gruppo per circa 10 giorni.
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Gli esami e le valutazioni effettuate dallo staff medico hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Un contrattempo che arriva in una fase importante della preparazione estiva, con il Bologna impegnato negli ultimi test prima dell’inizio del campionato.
Il comunicato ufficiale sulle condizioni di Casale
Il club ha fatto chiarezza sulle condizioni del difensore attraverso una nota ufficiale, indicando anche i tempi previsti per il recupero.
«Nicolò Casale nel corso dell’allenamento ha riportato un risentimento agli adduttori di sinistra e svolgerà circa 10 giorni di allenamenti differenziati».
Casale inizierà dunque un programma personalizzato con l’obiettivo di recuperare pienamente senza correre rischi. La priorità sarà evitare ricadute e riportarlo gradualmente in gruppo in vista dell’esordio ufficiale della nuova stagione.
Casale salta l’amichevole contro il Pisa
Il Bologna tornerà in campo domani, 8 agosto, per un nuovo test precampionato contro il Pisa. La sfida si disputerà al centro tecnico Niccolò Galli e avrà una durata complessiva di 150 minuti, a porte chiuse.
Casale non sarà naturalmente a disposizione di Tedesco. Considerando i tempi di recupero comunicati dalla società, il centrale dovrebbe essere costretto a saltare anche l’ultimo appuntamento della pre-season contro il Brighton.
Obiettivo rientro per Bologna-Lazio
Lo staff rossoblù punta ora a recuperare Casale in tempo per l’inizio del campionato. L’esordio del Bologna è previsto per il 24 agosto allo stadio Dall’Ara, dove arriverà la Lazio.
Se il percorso di recupero procederà senza complicazioni, il difensore potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni nei giorni precedenti alla partita. Per Tedesco si tratta comunque di uno stop da monitorare con attenzione, soprattutto in una fase della stagione nella quale la squadra sta ultimando la preparazione atletica e tattica in vista dei primi impegni ufficiali.
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