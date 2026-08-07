Frosinone, Masini a un passo dai gialloazzurri: accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo

Il Frosinone è pronto a chiudere uno dei colpi più significativi della propria estate: Patrizio Masini sta per diventare un nuovo giocatore gialloazzurro. La trattativa con il Genoa è ormai ai dettagli finali e il trasferimento avverrà a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, un investimento importante per il club ciociaro che ha individuato nel centrocampista classe 2001 un profilo ideale per il progetto tecnico di Alvini.

Masini firmerà un contratto quadriennale, segno della volontà del Frosinone di puntare su di lui non solo per il presente ma anche per la costruzione della squadra nei prossimi anni.

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Arrivato al Genoa nell’estate del 2024, Masini ha saputo ritagliarsi spazio e continuità in un contesto competitivo, collezionando 57 presenze complessive nelle due stagioni in rossoblù tra campionato e coppe. La sua crescita è stata costante, favorita da una struttura fisica importante, da una buona duttilità tattica e da una capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo.

Prima dell’approdo in Serie A, il giocatore aveva costruito il proprio percorso nelle categorie inferiori, partendo dalla Sambenedettese e proseguendo con Lecco, Novara e Ascoli e Genoa, esperienze che gli hanno permesso di maturare e di presentarsi pronto al salto nel massimo campionato.

Il Frosinone ha deciso di investire su di lui per ampliare le soluzioni in mezzo al campo e dare ad Alvini un elemento capace di garantire dinamismo, copertura e inserimenti. L’operazione rappresenta anche un segnale della strategia societaria, orientata a valorizzare profili giovani ma già pronti per la Serie A.

Con Masini, il club aggiunge qualità e prospettiva a una rosa che sta prendendo forma con decisione, mentre il giocatore si prepara a una nuova sfida che potrebbe segnare un passaggio cruciale della sua carriera.



