Napoli, trattativa viva per Badiashile con prestito e riscatto: dal Marsiglia spunta Aguerd come nome alternativo per Allegri

Il Napoli ha individuato in Benoît Badiashile il profilo ideale per rinforzare la difesa dopo i problemi fisici accusati da Alessandro Buongiorno. Il club azzurro sta lavorando con decisione per portare il francese classe 2001 alla corte di Allegri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea sarebbe disposto ad aprire alla trattativa inserendo alcune condizioni che potrebbero trasformare il diritto in obbligo di riscatto, rendendo l’operazione più vicina alle esigenze del Napoli.

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L’alternativa: Nayef Aguerd

Accanto a Badiashile, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Nayef Aguerd, difensore marocchino classe 1996 dell’Olympique Marsiglia. Una pista inattesa, ma concreta: Aguerd ha già giocato in Liga con la Real Sociedad durante il prestito della stagione 2024/25, e il club basco sarebbe nuovamente interessato. Anche in questo caso, il Napoli ragiona sulla formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di gestire l’investimento senza appesantire subito il bilancio.

Gatti sullo sfondo

Resta viva anche la pista che porta a Federico Gatti della Juventus, profilo che Allegri conosce bene e che ha già espresso gradimento per la destinazione azzurra. Il problema, però, è la valutazione dei bianconeri: la Juve chiede circa 20 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, cifra che al momento rappresenta un ostacolo significativo per il Napoli.

Il quadro della situazione in casa Napoli vede Manna impegnato su più fronti contemporaneamente. Badiashile resta la priorità assoluta: la trattativa è in evoluzione e il club azzurro continua a lavorare con il Chelsea per chiudere con la formula del prestito, eventualmente accompagnato da condizioni che possano trasformare il diritto in obbligo.

Parallelamente, prende corpo l’opzione Aguerd, considerata l’alternativa più concreta per caratteristiche, disponibilità e formula dell’operazione.

Sullo sfondo rimane Gatti, che ha già dato apertura alla destinazione ma potrà diventare una pista praticabile solo nel caso in cui la Juventus decida di abbassare le proprie richieste economiche, attualmente troppo elevate per il Napoli.