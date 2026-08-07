Argentina con Infantino, l’AFA conferma il sostegno al presidente FIFA: «Continuare a lavorare sotto la sua guida»

L’Argentina si schiera al fianco di Gianni Infantino: il comunicato della federazione argentina a sostegno del presidente della FIFA

La Federcalcio argentina (AFA) prende posizione a sostegno di Gianni Infantino. Attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della FIFA, la federazione sudamericana ha ribadito la propria fiducia nell’attuale numero uno del calcio mondiale, sottolineando i risultati ottenuti durante i suoi dieci anni alla guida dell’organizzazione.

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L’AFA ha evidenziato in particolare il lavoro svolto sul fronte dello sviluppo internazionale del calcio e della governance, soffermandosi anche sulle recenti tensioni che hanno coinvolto la FIFA.

L’AFA riconosce il passo indietro della FIFA

Nel documento, la federazione argentina ha apprezzato la decisione di ritirare il progetto che aveva provocato forti perplessità all’interno del mondo del calcio.

«Esprimiamo il nostro sostegno alla gestione attuata negli ultimi 10 anni, che ha avuto come assi portanti lo sviluppo del calcio in tutto il mondo e la solidità istituzionale basata su un modello di governance chiaro, stabile e trasparente. A questo proposito, con riferimento ai recenti eventi di dominio pubblico, dobbiamo riconoscere la decisione dell’Amministrazione di ritirare un progetto che, all’interno della famiglia calcistica e fin dal suo esordio, ha generato molte più incertezze che certezze. Pertanto, è opportuno sottolineare il riconoscimento degli errori commessi in quel processo e le scuse espresse nel sentito messaggio inviato alle 211 federazioni affiliate alla Fifa. Dare priorità agli standard di governance è un pilastro fondamentale per rafforzare i buoni rapporti tra la Fifa, le sue federazioni affiliate e le confederazioni».

Il giudizio sulla presidenza Infantino

L’AFA ha poi sottolineato quella che considera una profonda trasformazione della FIFA sotto la gestione Infantino.

«Lei è alla guida di una dirigenza che ha portato a una profonda trasformazione della Fifa; che ha aperto le porte dell’organizzazione a tutte le federazioni e confederazioni affiliate, in modo che, attraverso un dialogo franco e diretto, possiamo tutti continuare a promuovere il calcio a tutti i livelli e in tutte le discipline. Dal nostro punto di vista, questa trasformazione si è basata su un modello di governance trasparente, sul rispetto delle strutture statutarie e sull’adesione alle procedure democratiche: principi essenziali affinché la famiglia del calcio rimanga unita, forte e impegnata a generare continui miglioramenti sia sul piano sportivo che istituzionale, che si traducono in una migliore qualità della vita per milioni di persone che praticano il nostro amato sport».

L’appoggio in vista del Congresso FIFA

La conclusione della lettera conferma in maniera netta la posizione argentina in vista del prossimo Congresso FIFA.

«Pertanto, vista la vicinanza del prossimo Congresso Fifa, l’Associazione che sono orgoglioso di presiedere crede fermamente e ribadisce che la strada da seguire è quella di continuare a lavorare sotto la sua guida, al fine di continuare a sviluppare un calcio migliore e ancora più inclusivo».

Una presa di posizione chiara che rafforza il fronte delle federazioni internazionali ancora schierate al fianco di Infantino.