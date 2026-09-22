Real Madrid, attacco durissimo a Tebas dopo il derby: «La Liga ha bisogno di un leader capace»

Dopo le polemiche arbitrali esplose nel derby Atletico-Real Madrid e la replica di Javier Tebas, i blancos pubblicano un comunicato durissimo contro il presidente della Liga

Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid continua a scuotere il calcio spagnolo. A distanza di quasi 48 ore dalla partita, le polemiche arbitrali si sono trasformate in un vero e proprio scontro istituzionale tra il club blancos e Javier Tebas, presidente della Liga.

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Al centro della discussione ci sono soprattutto due interventi, quelli di Cuti Romero e Kang-In Lee, che secondo il Real Madrid avrebbero meritato una sanzione più severa. L’arbitro Miguel Ortiz non ha però mostrato il cartellino rosso in nessuno dei due episodi.

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Nel post partita José Mourinho aveva già acceso il dibattito presentandosi in conferenza stampa con due fogli raffiguranti gli interventi contestati e definendo il direttore di gara «povero e scarso».

Tebas risponde al Real Madrid: «Vivere in un’altra galassia»

A intervenire sulla vicenda è stato quindi Javier Tebas, che attraverso il proprio profilo X ha respinto le accuse relative a un possibile trattamento sfavorevole nei confronti del club madrileno.

«Sostenere che gli arbitri siano contro il Real Madrid significa vivere in un’altra galassia; è più comodo indicare una cospirazione che spiegare cosa sta accadendo in campo».

Una presa di posizione che ha provocato la durissima replica ufficiale del Real Madrid.

Real Madrid contro Tebas: «Intollerabile che attacchi il club»

La società spagnola ha contestato apertamente il comportamento del presidente della Liga:

«Il nostro club considera intollerabile che il presidente della Liga usi la sua posizione istituzionale per continuare a screditare e attaccare il Real Madrid nel modo in cui fa in ciascuno dei suoi interventi pubblici. È anche molto preoccupante che qualcuno responsabile di rappresentare e proteggere gli interessi di tutti i club di Liga sia ripetutamente ossessionato dal prendere di mira il Real Madrid, trasformando il nostro club in un soggetto costante dei suoi attacchi pubblici».

Il comunicato prosegue con un ulteriore affondo:

«Le sue ultime dichiarazioni sono particolarmente serie e incomprensibili, indegne di un manager responsabile, poiché sono state fatte in risposta a un articolo di un giornalista indipendente su un media digitale. Tuttavia, reagisce contro il nostro club e arriva persino a commentare la nostra strategia sportiva, che è del tutto inappropriata e irresponsabile».

Real Madrid, l’affondo su Tebas: «Serve un leader capace»

Il passaggio più forte riguarda direttamente la gestione del calcio spagnolo. Il Real Madrid sostiene:

«È del tutto sorprendente che il presidente della Liga dedichi il suo tempo e le sue piattaforme personali a cercare costantemente di screditare pubblicamente il Real Madrid, invece di contribuire, dalla responsabilità della sua posizione, a favorire la fiducia nelle istituzioni che devono garantire l’imparzialità della competizione. Così facendo, continua a danneggiare l’immagine della nostra competizione e del calcio spagnolo in tutto il mondo».

La conclusione del comunicato assume quindi i contorni di una richiesta esplicita di cambiamento:

«Dato questo comportamento inappropriato, che è persistito nel tempo, crediamo che il calcio professionistico in Spagna abbia urgentemente bisogno di un leader capace di gestirlo e svilupparne il pieno potenziale con il dovere fondamentale della neutralità. Serve qualcuno che comprenda la natura del proprio ruolo, dato che il presidente della Liga non è il proprietario della competizione ma un allenatore che serve i club che la compongono e gli affida la direzione. I club hanno bisogno di qualcuno che serva questa missione con onestà».

Dal derby alle accuse arbitrali, fino allo scontro aperto con Tebas: la tensione attorno al Real Madrid ha ormai superato il terreno di gioco, trasformandosi in una battaglia destinata ad alimentare il dibattito nel calcio spagnolo.