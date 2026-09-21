Tutti vogliono Arthur Dias: Barcellona in pole ma...

Calciomercato, corsa a tre per Arthur Dias: il Barcellona guida la fila, insidiano Atalanta e Como

Tutti pazzi per Arthur Dias, promettente difensore centrale classe 2007 in forza all’Athletico Paranaense. Il giovane talento brasiliano è finito al centro dei riflettori non solo per la recente chiamata del commissario tecnico Carlo Ancelotti, pluridecorato allenatore italiano alla guida della Seleçao, che lo ha convocato per la doppia amichevole della Nazionale contro l’Australia. La sua è infatti una storia tattica singolare: nato come attaccante, questo mancino naturale ha arretrato il proprio raggio d’azione fino a diventare un difensore di grande personalità, percorso che lo ha portato fino alla maglia verdeoro.

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Il Barcellona in prima fila: scouting in Brasile

Il club più deciso sul giocatore è il Barcellona. Secondo quanto riportato dal portale UmDias Deportes, il capo dello scouting blaugrana Joao Amaral, noto dirigente ed esperto di talenti sudamericani, si è recato personalmente in Brasile per visionare il diciannovenne durante la sfida contro il Bahia. Come evidenzia Mundo Deportivo, i rapporti tra le due società sono eccellenti fin dai tempi del trasferimento di Vitor Roque, attaccante brasiliano arrivato in Catalogna nel 2024 proprio dal club rossonero.

Concorrenza spietata: spuntano Atalanta, Como e la Premier League

Già capitano della Seleçao Under 20 e con all’attivo ben 50 presenze in prima squadra, Arthur Dias vanta estimatori in tutta Europa. In Premier League si registrano gli interessi di Tottenham, Newcastle, Brentford e Nottingham Forest. Anche la Serie A segue con grande attenzione la situazione: Atalanta e Como, club da sempre molto attenti allo scouting giovanile internazionale, hanno già drizzato le antenne. Completano il quadro delle pretendenti il Bayer Leverkusen e il Lipsia in Germania, l’Atletico Madrid in Spagna e il Benfica in Portogallo.

Prezzo e valutazione: servono almeno 30 milioni

Strappare il difensore all’Athletico Paranaense non sarà però un’impresa semplice. Già la scorsa estate il club di Curitiba aveva rispedito al mittente un’offerta da circa 21 milioni di euro presentata dal Tottenham per l’80% del cartellino. Oggi, complice il debutto con la Nazionale maggiore, la valutazione è schizzata verso l’alto: per sedersi al tavolo delle trattative servirà una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.



