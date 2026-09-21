Arbitri e VAR, Orsato detta la linea per il prossimo futuro

Arbitri e VAR, ecco che la rivoluzione di Daniele Orsato prende forma: cosa è emerso dall’incontro odierno di Lissone

Restituire centralità all’arbitro e limitare il ricorso al VAR alle situazioni realmente necessarie. È questo il principio emerso dal primo incontro stagionale tra i club di Serie A e la nuova Commissione Arbitrale guidata da Daniele Orsato, andato in scena presso l’International Broadcast Centre di Lissone.

Alla riunione hanno preso parte tutti i componenti della Commissione, insieme al direttore tecnico dell’AIA Domenico Messina e ai rappresentanti delle società, tra dirigenti e allenatori. L’obiettivo è stato quello di fare il punto sul nuovo indirizzo arbitrale adottato in questo avvio di campionato e confrontarsi sugli episodi più significativi delle prime giornate.

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Nuova filosofia: meno VAR e più responsabilità agli arbitri

La linea tracciata dalla Commissione non si discosta da quanto annunciato durante l’estate. L’intenzione è quella di affidare maggior peso alle decisioni prese sul terreno di gioco, innalzando la soglia per l’intervento della tecnologia.

In sostanza, il VAR dovrà entrare in azione soltanto nelle situazioni in cui l’arbitro non abbia avuto la possibilità di valutare correttamente l’episodio. Una filosofia che trova conferma anche nei numeri registrati nelle prime cinque giornate di Serie A.

In questo avvio di stagione si è verificata infatti una sola on field review, mentre è diminuito sensibilmente anche il numero dei rigori assegnati rispetto agli anni precedenti. Un dato che evidenzia la volontà di lasciare maggiore autonomia ai direttori di gara.

Gli errori ammessi dalla Commissione

Nel corso dell’incontro non è mancata un’analisi autocritica di alcune decisioni arbitrali. La Commissione ha riconosciuto tre episodi nei quali sarebbe stato corretto concedere un calcio di rigore.

Tra questi figurano il fallo di mano di Nikola Vlasic in Torino-Milan, l’intervento di Radu Dragusin su Ilario Monterisi in Fiorentina-Frosinone e la trattenuta di Pierre Kalulu ai danni di Jonathan Rowe durante Juventus-Atalanta.

Si tratta di situazioni che sono state successivamente analizzate anche nei confronti tecnici con gli arbitri, con l’obiettivo di uniformare ulteriormente i criteri di valutazione.

Gli allenatori promuovono il nuovo corso

L’incontro si è svolto in un clima costruttivo e senza particolari tensioni. Diversi allenatori hanno espresso apprezzamento per il percorso intrapreso dalla nuova gestione arbitrale.

Tra i più favorevoli si è mostrato Fabio Pisacane, che ha elogiato il lavoro svolto nelle prime giornate. Anche Raffaele Palladino, Ruben Amorim, Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso, Alberto Aquilani e Carlos Cuesta hanno partecipato al confronto.

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Sulla stessa linea si è espresso anche Luciano Spalletti, che ha sottolineato l’importanza di comprendere con chiarezza i parametri utilizzati dagli arbitri per poter adeguare il lavoro delle squadre alle nuove direttive.

Tempo effettivo e preparazione fisica

Un altro tema affrontato durante la riunione è stato quello del tempo effettivo di gioco, aumentato grazie alle nuove indicazioni introdotte per ridurre le perdite di tempo.

L’incremento dei minuti realmente giocati comporta però anche un maggior dispendio fisico non solo per i calciatori, ma anche per gli arbitri, chiamati a mantenere elevati standard atletici per tutta la durata delle partite.

La direzione intrapresa resta comunque chiara: più continuità nel gioco, meno interruzioni e un VAR utilizzato come supporto straordinario e non come protagonista. Una filosofia che la Commissione di Orsato intende portare avanti per tutta la stagione.