Mancini: «Sono qua per vincere il più velocemente possibile»

Italia, parla il ct azzurro Roberto Mancini: «Io sono qua per vincere il più velocemente possibile. Abbiamo partite importanti, subito ufficiali»

Roberto Mancini guarda con fiducia all’inizio della sua seconda esperienza alla guida della Nazionale italiana. Il commissario tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio, primo appuntamento dell’Italia nella nuova edizione della Nations League e occasione importante per inaugurare ufficialmente il nuovo corso azzurro.

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PAROLE – «Sicuramente nei prossimi 4 anni porteremo a casa qualcosa. Io sono qua per vincere il più velocemente possibile»

TEMPISTICHE – «Non sappiamo quanto tempo servirà, ma dovremo essere veloci nel capire i giocatori che abbiamo e capire cosa potranno darci in futuro. Abbiamo partite importanti, subito ufficiali e senza possibilità di sbagliare. Dobbiamo vincere e risalire nel ranking»

CONVOCATI – «Siamo all’inizio, ci sono calciatori che hanno giocato poco e altri che hanno fatto un po’ di più. Ora conta chi ha minuti nelle gambe, perché a settembre ci sono sempre delle difficoltà. Valuteremo molto l’aspetto fisico. Se avessi chiamato i giocatori avanti con l’età ci sarebbero state critiche… Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi per i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo»

OBIETTIVI – «Io sono qua per vincere il più velocemente possibile. Parto per avere una squadra che domina, che gioca bene, che dia sempre il massimo. Non si può sempre vincere ma noi partiremo per fare questo, per vincere. Siamo tutti positivi»

AMBIENTE – «Se un tifoso si sente tradito può arrabbiarsi, è comprensibile, per riconquistarli dobbiamo fare le cose per bene e riportare la Nazionale dove merita, così magari le cose si tranquillizzeranno»

MESSAGGIO SQUADRA – «Per vincere devi essere una squadra che gioca bene e si diverte. Questo è il nostro concetto»