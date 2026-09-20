Galatasaray, Leao è già nel mirino dei tifosi: il motivo

L’ex portoghese del Milan Rafa Leao nel mirino dei tifosi del Galatasaray: pioggia di critiche dopo il 4-0 col Trabzonspor

L’avventura di Rafael Leao con la maglia del Galatasaray non è partita nel migliore dei modi. L’attaccante portoghese, arrivato dal Milan negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato, sta ancora cercando di adattarsi al nuovo contesto e nelle ultime ore è finito al centro delle critiche dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita contro il Trabzonspor.

Una gara da dimenticare per la formazione di Istanbul, travolta dalle giocate di Mohamed Salah, attaccante egiziano protagonista assoluto del match grazie a una tripletta che ha indirizzato la sfida a favore dei padroni di casa. In questo contesto negativo, la prestazione di Leao non è passata inosservata e ha alimentato il malumore di una parte della tifoseria.

Leao sotto accusa per le palle perse

A far discutere sono soprattutto i numeri registrati dall’ex rossonero durante la partita. Secondo le statistiche, Leao avrebbe perso ben 21 palloni nel corso dei novanta minuti, un dato che ha rapidamente acceso il dibattito sui social network.

Nelle ore successive al match è diventato virale un video che raccoglie tutti gli errori commessi dal portoghese durante la sfida contro il Trabzonspor. L’ex numero 10 del Milan è apparso in difficoltà sia nell’uno contro uno, da sempre una delle sue principali qualità, sia nella rifinitura delle azioni offensive.

Dribbling non riusciti, passaggi imprecisi e conclusioni poco efficaci hanno caratterizzato una serata particolarmente complicata per il giocatore, che continua a cercare la migliore condizione dopo il trasferimento in Turchia.

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I numeri della prestazione

Analizzando i dati della gara, Leao ha completato 27 passaggi su 38 tentati, sbagliandone undici. Anche nei dribbling il rendimento è stato altalenante, con cinque riusciti su nove tentativi.

Il dato più significativo resta però quello relativo ai possessi persi: 21 palloni su 65 toccati, una percentuale considerata elevata per un calciatore chiamato a fare la differenza in una squadra costruita per puntare al vertice del campionato turco.

Le aspettative del Galatasaray

L’investimento effettuato dal Galatasaray per assicurarsi Leao è stato importante. Il club turco ha puntato sull’esterno portoghese come uno dei leader tecnici del progetto, affidandogli il compito di formare un reparto offensivo di alto livello insieme a Victor Osimhen, centravanti nigeriano reduce da stagioni ad altissimo rendimento, e Leroy Sané, esterno tedesco noto per velocità e qualità.

Finora il bilancio delle prime apparizioni non ha rispettato le aspettative. Dopo alcuni segnali positivi all’esordio, Leao non è riuscito a trovare continuità né in campionato né in Champions League, attirando le prime critiche da parte dell’ambiente.

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Ora serve una reazione

Nonostante le difficoltà iniziali, il talento del portoghese non è in discussione. Proprio per questo tifosi e società si aspettano una risposta immediata nelle prossime settimane. Il Galatasaray punta a lottare per il titolo e ha bisogno del miglior Leao per raggiungere i propri obiettivi.

La stagione è ancora lunga, ma per l’ex Milan è già arrivato il momento di trasformare le aspettative in prestazioni concrete e riconquistare la fiducia di una piazza che, dopo il suo arrivo, si aspettava un impatto decisamente diverso.