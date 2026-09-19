Tottenham in crisi profonda: altra sconfitta in Premier

Tottenham sempre più in crisi: l’Aston Villa passa 3-2, De Zerbi resta senza vittorie per la quinta gara consecutiva

Non si arresta il momento difficile del Tottenham, protagonista di un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Gli Spurs hanno incassato una nuova battuta d’arresto davanti al proprio pubblico, cedendo per 3-2 all’Aston Villa in uno scontro diretto tra due squadre che avevano iniziato il campionato con diverse difficoltà.

Il successo rappresenta una boccata d’ossigeno per la formazione guidata da Unai Emery, allenatore spagnolo noto per la sua esperienza internazionale e per i numerosi successi nelle competizioni europee. Al contrario, aumenta la pressione attorno a Roberto De Zerbi, tecnico italiano chiamato a rilanciare le ambizioni del club londinese ma ancora alla ricerca della formula giusta per invertire la tendenza.

Tottenham, la crisi continua dopo l’eliminazione in Coppa

La sfida contro l’Aston Villa arrivava in un momento già particolarmente delicato per gli Spurs. Pochi giorni prima, infatti, il Tottenham era stato eliminato dalla Carabao Cup dopo la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool, un risultato che aveva alimentato ulteriormente le critiche e il malcontento dell’ambiente.

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In campionato qualche segnale di ripresa sembrava essere arrivato grazie ai pareggi contro Everton e Nottingham Forest, ma le difficoltà offensive continuavano a rappresentare un problema evidente. La squadra faticava a trovare la via del gol e a trasformare il possesso palla in occasioni concrete.

Rimonta incompleta e quinto match senza vittorie

Anche contro l’Aston Villa il Tottenham ha mostrato segnali contrastanti. Dopo essere finito sotto di tre reti, la formazione di De Zerbi ha provato a riaprire l’incontro con una reazione d’orgoglio, senza però riuscire a completare la rimonta.

Il 3-2 finale consente almeno agli Spurs di interrompere il digiuno realizzativo che stava caratterizzando le ultime settimane, ma non basta a evitare una nuova sconfitta che complica ulteriormente la situazione di classifica.

Il dato più preoccupante riguarda infatti la continuità negativa dei risultati: il Tottenham è arrivato a cinque partite consecutive senza vittorie, un rendimento che rischia di trascinare il club nelle zone più pericolose della graduatoria.

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De Zerbi cerca risposte

L’unico sorriso stagionale resta quello ottenuto in Coppa di Lega contro il Charlton, travolto con un netto 5-1. Un successo che, però, appare ormai lontano e che non è bastato a evitare l’inizio della crisi.

Con le sconfitte contro Brentford, Newcastle, Liverpool e Aston Villa, il Tottenham si trova ora davanti alla necessità di reagire rapidamente. Le prossime partite potrebbero risultare decisive sia per il cammino della squadra sia per il futuro di De Zerbi, chiamato a trovare soluzioni immediate per riportare serenità e risultati in casa Spurs.