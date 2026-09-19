Nuovo San Siro, ecco come cambierà l’area. Tutti i dettagli

Nuovo San Siro, il futuro del Meazza prende forma: quattro ipotesi per la trasformazione dell’area

Prende sempre più forma il futuro dell’area di San Siro, destinata a trasformarsi profondamente con la realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan. Le indicazioni contenute nel nuovo Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) consentono infatti di delineare con maggiore precisione il progetto urbanistico che interesserà la zona oggi occupata dallo storico stadio Giuseppe Meazza. Lo riferisce Calcio & Finanza.

Il piano prevede la costruzione del nuovo impianto in un’area situata più a ovest rispetto all’attuale stadio, verso via Tesio, mentre gran parte del Meazza verrebbe demolita per lasciare spazio a un nuovo quartiere multifunzionale. Del vecchio stadio sarebbe conservata soltanto una porzione limitata delle tribune dei settori blu e arancio, insieme all’angolo che li collega. Una scelta pensata per mantenere un elemento simbolico della struttura che per decenni ha rappresentato uno dei luoghi più iconici del calcio italiano.

Nuovo quartiere nell’area dell’attuale Meazza

L’area liberata dalla demolizione dell’impianto ospiterebbe il cuore del nuovo sviluppo urbanistico. Il progetto prevede la realizzazione di nove edifici principali, con altezze comprese tra cinque e diciassette piani, ai quali si aggiungerebbero ulteriori costruzioni di dimensioni più contenute.

Le nuove strutture sarebbero destinate a ospitare uffici, attività commerciali, strutture ricettive e servizi, creando un polo urbano moderno e integrato con il resto del quartiere. L’obiettivo è trasformare San Siro in un’area vissuta durante tutto l’anno e non soltanto nei giorni delle partite.

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Ampio spazio al verde e alla sostenibilità

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la presenza di vaste aree verdi. Il masterplan prevede infatti circa 140 mila metri quadrati di parco urbano, destinati a diventare uno degli elementi caratterizzanti della nuova zona.

Tra le diverse ipotesi urbanistiche analizzate, una prevede la creazione di una grande piazza verde centrale attorno alla quale verrebbero sviluppati gli edifici del nuovo quartiere. Una soluzione che punta a coniugare sviluppo immobiliare, spazi pubblici e sostenibilità ambientale.

Mobilità e accessi al nuovo stadio

Il documento affronta anche le tematiche legate alla viabilità e alla gestione dei flussi di persone. Tra gli elementi confermati figura l’utilizzo del tunnel Patroclo per l’accesso ai parcheggi sotterranei, oltre a una serie di misure volte a ridurre l’impatto ambientale dell’intervento.

Il nuovo stadio sorgerà dunque a pochi passi dall’attuale Meazza, mentre l’area storicamente occupata dall’impianto verrà trasformata in un nuovo quartiere caratterizzato da edifici moderni, servizi, spazi commerciali e ampie superfici verdi. Un progetto destinato a ridisegnare in modo significativo il volto di una delle zone più conosciute di Milano.



