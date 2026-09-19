Barcellona Raphinha, ecco la notizia: accordo raggiunto!

Barcellona, arriva la svolta sul rinnovo di contratto di Raphinha: ecco la firma imminente e accordo fino al 2030. La rivelazione di Deco

Il Barcellona blinda uno dei protagonisti della propria rosa. Il club blaugrana ha infatti raggiunto un accordo di principio con Raphinha, esterno offensivo brasiliano e punto di riferimento dell’attacco catalano, per il prolungamento del contratto che lo legherà alla società ancora per diverse stagioni. Lo riferisce Fabrizio Romano.

La trattativa tra le parti è ormai ai dettagli finali e la firma sul nuovo accordo dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. A confermare lo stato avanzato dei negoziati è stato Deco, direttore sportivo del Barcellona ed ex centrocampista portoghese, che ha dichiarato come l’intesa sia già stata raggiunta e che manchi soltanto la formalizzazione dell’accordo.

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Raphinha-Barcellona, rinnovo fino al 2030

Secondo quanto emerso, il nuovo contratto avrà validità fino a giugno 2030, garantendo così al Barcellona la permanenza del calciatore brasiliano per altre quattro stagioni rispetto all’attuale scadenza.

Si tratta di una mossa strategica da parte della dirigenza catalana, intenzionata a consolidare il progetto tecnico attraverso la conferma dei giocatori considerati centrali per il presente e il futuro della squadra.

Un punto fermo del progetto blaugrana

Dal suo arrivo in Catalogna, Raphinha si è progressivamente ritagliato un ruolo sempre più importante all’interno dell’organico. Grazie alla sua velocità, alla qualità nell’uno contro uno e alla capacità di incidere sia in fase realizzativa sia come uomo assist, il brasiliano è diventato una delle pedine più affidabili del reparto offensivo.

Il rinnovo rappresenta quindi un segnale chiaro da parte del Barcellona, che punta a mantenere intatta l’ossatura della squadra e a proseguire il percorso di crescita con uno dei suoi elementi di maggiore qualità.

Barcellona, accordo ormai definito

Le dichiarazioni di Deco lasciano poco spazio ai dubbi: l’intesa è stata trovata e la fumata bianca appare ormai imminente. Una volta completato l’iter burocratico, Raphinha prolungherà ufficialmente il proprio legame con il club fino al 2030.

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Per il Barcellona si tratta di una notizia particolarmente importante in ottica futura, mentre per il giocatore brasiliano rappresenta la conferma della centralità all’interno del progetto tecnico blaugrana. Un matrimonio destinato dunque a proseguire ancora a lungo.