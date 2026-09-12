Alessandro Romano conquista Mancini - VIDEO di Elia Serra

Il centrocampista classe 2006, cresciuto in Svizzera, ha scelto l’Italia: inserito tra i preconvocati del ct in vista della Nations League

Il giovane centrocampista del Cagliari è stato inserito tra i preconvocati della Nazionale italiana dopo aver scelto di rappresentare l’Italia. Un percorso iniziato in Svizzera e passato dalla Roma prima dell’arrivo in Sardegna, dove Alessandro Romano sta mettendo in mostra qualità e personalità.

La scelta dell’Italia dopo la militanza in Svizzera

Romano, centrocampista classe 2006, è uno dei giovani talenti più interessanti emersi negli ultimi mesi in casa Cagliari. Nato a Winterthur, nel Canton Zurigo, e cresciuto nelle giovanili elvetiche fino a indossare la fascia di capitano dell’Under 19, ha deciso di sposare il progetto della Nazionale italiana, rinunciando alla possibilità di rappresentare la Svizzera. Una scelta che ha acceso i riflettori sul suo profilo, spingendo il commissario tecnico Roberto Mancini, ex ct campione d’Europa nel 2021 e recentemente tornato alla guida degli azzurri, a inserirlo nella lista dei preconvocati.

La crescita tra Roma e Spezia

Cresciuto nel vivaio della Roma dopo gli inizi nel Winterthur, Romano ha esordito anche in prima squadra con i giallorossi, prima di trasferirsi in prestito allo Spezia nella seconda parte della scorsa stagione. In Liguria, nonostante la retrocessione della squadra, ha mostrato le proprie qualità, attirando l’interesse degli addetti ai lavori. Dopo il rientro alla Roma, ha scelto il Cagliari come nuova tappa della carriera, trovando in Sardegna l’ambiente ideale per continuare a crescere sotto la guida di Fabio Pisacane, tecnico rossoblù.

Un centrocampista completo, paragonato a Barella e Tonali

Il profilo di Romano interessa per la sua completezza: non un semplice regista né una mezzala puramente offensiva, ma un giocatore capace di unire qualità in costruzione, intensità nei duelli e inserimenti negli ultimi metri. Le sue caratteristiche hanno portato a paragoni con centrocampisti come Nicolò Barella, Radja Nainggolan e Sandro Tonali, soprattutto per la capacità di abbinare corsa, equilibrio e tecnica.

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Tiro dalla distanza, personalità e duttilità tattica sono i suoi punti di forza, elementi che hanno convinto Mancini a valutarne da vicino il percorso in maglia azzurra.