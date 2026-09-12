Genoa, De Rossi dopo il pareggio con il Frosinone: «Non mi sembra corretto dire questa cosa!»

Genoa, Daniele De Rossi ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio con il Frosinone. Cosa ha detto

Il confronto del Luigi Ferraris tra Genoa e Frosinone si chiude con un pareggio per 1-1. Alla rete iniziale siglata nel primo tempo da Kvernadze per la formazione ospite ha risposto la zuccata incisiva di Vasquez arrivata direttamente dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il risultato permette alla compagine guidata da Daniele De Rossi di conquistare il primo punto in campionato, spezzando la serie negativa di tre sconfitte consecutive e guardando con maggiore serenità al prossimo impegno in calendario, fissato per domenica 20 settembre contro il Parma prima della sosta per le Nazionali.

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L’analisi di De Rossi sulla personalità della squadra

Nel corso del consueto incontro con i media al termine della gara, l’allenatore del club ligure ha difeso con determinazione la prestazione dei suoi uomini, rivendicando quanto di buono espresso soprattutto nelle battute iniziali della sfida: “Non abbiamo fatto il solito gioco, ma abbiamo fatto comunque il nostro. Non mi sembra corretto dire che la squadra non ha personalità. Abbiamo trovato un avversario scomodo, nel primo tempo avremmo dovuto fare tre gol.”

La gestione di Messias e l’errore dal dischetto di Colombo

Il tecnico si è poi addentrato nell’esame delle singole prestazioni, soffermandosi sia sull’impatto dei subentrati che sulla gestione fisica dei giocatori di maggior talento: “Nuovi entrati? Li giudico in maniera positiva, El Shaarawy aveva un cliente scomodo. Messias dal 1′? Se posso lo tengo in panchina per l’ultima mezz’ora. Sta meglio, ma il suo fisico, quando lo abbiamo stimolato troppo, ne ha risentito.” Non è mancata una battuta sul calcio di rigore fallito dal proprio centravanti Colombo: “Abbiamo provato diversi rigoristi, se devo pensare a un errore di Colombo in allenamento devo andare indietro nel tempo. L’importante è avere un modo di calciare, un’identità, sono comunque soddisfatto della sua prova.”

Le risposte del reparto difensivo e i cambi forzati

Infine, l’attenzione della guida tecnica si è posizionata sul lavoro dei difensori e sulle sostituzioni obbligate durante i novanta minuti: “Marcandalli ha avuto un cliente scomodo, Kvernadze è di un’altra categoria, ha sofferto un po’. Meichtry ci darà una grandissima mano. Mi hanno chiesto il cambio Sow ed Ellertsson.” Con questo risultato il Genoa incamera fiducia per proseguire il proprio percorso di crescita.