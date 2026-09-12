Brozovic Al Sadd, è fatta! L’ex Inter riparte dal Qatar: formula e dettagli del suo trasferimento

Brozovic Al Sadd, accordo trovato per il trasferimento dell’ex Inter in Qatar. Formula e dettagli dell’operazione

Nuova ed affascinante avventura professionale all’orizzonte per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è ormai pronto a inaugurare un capitolo inedito della propria carriera agonistica nel massimo campionato del Qatar, avendo raggiunto un accordo totale per indossare la maglia dell’Al-Sadd. L’operazione di mercato si concretizzerà sulla base di un trasferimento a parametro zero, con i vertici della società di Doha attivamente al lavoro per predisporre i documenti ufficiali necessari a completare la transazione.

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La struttura del contratto: accordo annuale con opzione fino al 2028

I dettagli emersi dall’intesa stretta tra l’entourage del metronomo e la dirigenza del club qatariota delineano una strategia contrattuale ben precisa. Per l’esperto regista si prospetta un vincolo iniziale della durata di un anno, all’interno del quale è stata inserita una specifica clausola che prevede l’opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione, permettendo così di estendere la scadenza fino al 2028. Tale formula garantisce flessibilità a entrambe le parti, consentendo alla società di valutare l’impatto del calciatore nella realtà locale prima di confermarlo a lungo termine.

Qualità e leadership al servizio del centrocampo qatariota

L’ingaggio di Brozovic assicura all’Al-Sadd un rinforzo di caratura internazionale, capace di innalzare notevolmente il tasso tecnico e tattico del reparto mediano. Riconosciuto per la sua straordinaria continuità di corsa, l’abilità nel dettare i tempi di gioco e una notevole visione tattica, il trentatreenne croato porterà in dote l’esperienza maturata nelle competizioni europee ai massimi livelli e nei tornei internazionali con la propria selezione nazionale.

Ultimi dettagli burocratici verso le visite mediche

Con la stesura dei contratti formali in corso di completamento, si attendono unicamente gli ultimi passaggi di rito prima delle visite mediche e della conseguente firma sul contratto. Il club del Qatar mette a segno un colpo a costo zero di grande risonanza media e sportiva, garantendosi un interprete di primissimo piano per la propria cabina di regia.