Frosinone, Alvini commenta l’1-1 contro il Genoa: «Partita che lascia rammarico perché non siamo riusciti a vincerla nei momenti giusti. Abbiamo mostrato identità»

Frosinone, Alvini ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio con il Genoa. Cosa ha detto

Prosegue la striscia positiva del Frosinone, che dopo aver collezionato due vittorie consecutive contro Fiorentina e Venezia strappa un prezioso pareggio per 1-1 sul difficile campo del Genoa. La sfida dello stadio Luigi Ferraris ha visto la formazione ciociara sbloccare il punteggio grazie all’acuto di Kvernadze, prima di subire la rete del definitivo pari firmata da Vasquez per i padroni di casa. Un punto che conferma il momento di forma della squadra laziale e ne consolida il percorso di crescita in Serie A. Al termine del match, il tecnico Massimiliano Alvini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi uomini.

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Rammarico, gestione della partita e reazione del gruppo

Nel valutare l’andamento della gara, l’allenatore ha sottolineato l’atteggiamento maturo dei suoi calciatori, non nascondendo tuttavia un pizzico di amaro in bocca per le occasioni non sfruttate a dovere: “E’ stata una partita interessante dal punto di vista dello sviluppo, ci lascia rammarico perché non siamo riusciti a vincerla nei momenti giusti, nel complesso ci sta il pareggio, ma potevamo gestire meglio alcune situazioni. Fare questa partita a Genova è segno di identità, è venuta fuori una partita tosta.”

Alvini ha poi evidenziato l’evoluzione tattica mostrata dal gruppo rispetto alle precedenti uscite e la capacità di soffrire nei momenti critici del match: “Nella crescita dei ragazzi ci sono alcuni dettagli da migliorare, noi dobbiamo avere la nostra identità, è stata una gara differente da Venezia, abbiamo palleggiato di più, questa è la strada da percorrere, per lavorare per raggiungere l’obiettivo, voglio questo. Mi sono piaciuti i cambi, mi hanno dato qualcosa in più dopo il pareggio, quando il Genoa ci poteva schiacciare. La squadra ha saputo reagire, peccato perché negli ultimi minuti puoi trovare anche il gol, ma a volte la lucidità viene meno in quei momenti.”

Il plauso ai singoli: la crescita di Kvernadze e Calvani

Infine, la guida tecnica del club giallazzurro ha speso parole di grande stima per alcuni singoli che si stanno ritagliando un ruolo di primo piano all’interno della rosa: “Kvernadze ha margini enormi di miglioramento, c’è un lavoro importante dello staff, può migliorare tanto, ha fatto una partita importante come da inzio campionato. Anche Calvani oggi ha fatto una partita straordinaria, nella marcatura, nel duello, nell’uno contro uno. Queste sono strade da percorrere per migliorare i giocatori.”