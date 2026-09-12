Ausilio verso la Premier: trattativa avanzata col Tottenham

L’ex direttore sportivo dell’Inter pronto a ritrovare Roberto De Zerbi in Premier League: contatti positivi tra le parti

Piero Ausilio è pronto a ripartire da una nuova avventura dopo la conclusione della sua lunga storia all’Inter. Secondo quanto riferisce il giornalista di mercato Matteo Moretto, l’ex direttore sportivo nerazzurro è in trattativa avanzata con il Tottenham per raggiungere un altro italiano, l’allenatore Roberto De Zerbi, in Premier League.

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Svolta attesa entro Natale

I contatti tra le parti sono iniziati subito dopo l’interruzione consensuale del rapporto contrattuale con l’Inter, durato 28 anni, di cui 14 nel ruolo di direttore sportivo. I dialoghi sono proseguiti anche nelle ultime settimane e, sempre secondo Moretto, dovrebbero portare a una svolta importante entro Natale, quando Ausilio potrebbe assumere l’incarico di responsabile dell’area tecnica degli Spurs. Il club londinese sceglierebbe così, dopo la parentesi di Fabio Paratici (da luglio 2021 a febbraio 2026, con l’interruzione dovuta alla squalifica dal gennaio 2023 all’ottobre 2025), un secondo dirigente italiano di fila.

Il legame tra Ausilio e De Zerbi

A Londra Ausilio ritroverebbe un allenatore a cui è legato da una stima reciproca consolidata negli anni. In più occasioni, sia prima che dopo l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, l’Inter aveva valutato la candidatura del tecnico bresciano. Ausilio aveva infatti contattato De Zerbi sia dopo le ottime stagioni alla guida del Sassuolo (dal 2018 al 2021), sia quando l’allenatore si trovava ancora sulla panchina del Marsiglia.

Il momento del Tottenham in campionato

De Zerbi guida gli Spurs dal 31 marzo scorso e, dopo aver contribuito a salvare la squadra dalla retrocessione nelle ultime giornate della scorsa stagione, non ha iniziato al meglio la nuova annata: due sconfitte nelle prime gare di Premier League contro Brentford e Newcastle, seguite dal pareggio con il Nottingham Forest.