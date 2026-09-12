Cagliari, buone notizie per Trepy: arriva il via libera

L’attaccante francese ha superato gli accertamenti al Centro Cardiologico Monzino di Milano dopo il periodo di degenza ad Arco



Buone notizie per Yael Trepy, giovane attaccante francese classe 2006 del Cagliari. Dopo aver concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco, in provincia di Trento, il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, tra le strutture di riferimento in Italia per la cardiologia. I controlli hanno dato esito positivo, consentendo di dare il via libera alla ripresa dell’attività agonistica.

Un nuovo passo avanti nel percorso di recupero

Dopo il progressivo miglioramento delle proprie condizioni e le dimissioni dall’ospedale di Sassari, dove era stato inizialmente ricoverato, Trepy può dunque proseguire il proprio percorso con un ulteriore passaggio importante. Nei prossimi giorni il giocatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione, propedeutico al ritorno completo all’attività sportiva.

Il comunicato ufficiale del Cagliari

Il club rossoblù, allenato da Fabio Pisacane, tecnico sardo che è saldo sulla panchina della prima squadra dopo l’esperienza con la Primavera, ha reso nota la notizia con una nota ufficiale:

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COMUNICATO – “Concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco (Trento), Yael Trepy è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica. Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero”.

Prudenza e gradualità per il rientro

Il club conferma quindi un approccio prudente nella gestione del rientro del giovane attaccante, che dovrà seguire tutte le tappe necessarie prima di tornare a disposizione della squadra. Un percorso che, passo dopo passo, si sta avvicinando alla conclusione positiva tanto attesa dall’ambiente rossoblù.