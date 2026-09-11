Cuadrado torna in Colombia: il Millonarios accoglie il campione dopo una carriera da protagonista in Europa

L’esterno colombiano riparte dal club di Bogotá dopo quasi vent’anni ai massimi livelli: nel suo percorso anche Juventus, Chelsea, Inter e oltre 100 presenze con la Nazionale

Juan Guillermo Cuadrado torna a casa. Il Millonarios ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno colombiano, pronto a iniziare una nuova fase della propria carriera dopo un lungo percorso vissuto tra i protagonisti del calcio europeo. Un ritorno alle origini per uno dei giocatori più importanti nella storia recente della Colombia, capace di lasciare il segno in Italia e in campo internazionale.

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Nato a Necoclí, nel dipartimento di Antioquia, Cuadrado ha iniziato il proprio percorso professionistico con l’Independiente Medellín, prima di trasferirsi in Europa nel 2009. Il primo impatto con il calcio italiano è arrivato attraverso Udinese e Lecce, due esperienze fondamentali per adattarsi al calcio europeo e mettere in mostra le proprie qualità tecniche e atletiche.

Cuadrado, la consacrazione con la Fiorentina e il Chelsea

La definitiva esplosione è arrivata con la maglia della Fiorentina, dove il colombiano è diventato uno degli esterni più apprezzati della Serie A. Velocità, dribbling, capacità nell’uno contro uno e duttilità tattica lo hanno trasformato in un giocatore seguito dai principali club europei.

Nel 2015 è arrivata la chiamata del Chelsea, esperienza breve ma ricca di soddisfazioni dal punto di vista dei trofei. Con i Blues Cuadrado ha conquistato la Premier League e la Coppa di Lega nella stagione 2014/15, prima di fare ritorno in Italia.

La leggenda alla Juventus: trofei e continuità

Il capitolo più importante della carriera di Cuadrado è stato senza dubbio quello vissuto con la Juventus. In bianconero l’esterno colombiano ha giocato per diverse stagioni diventando un punto fermo della squadra, grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli e adattarsi alle esigenze degli allenatori.

Con la Juventus ha conquistato 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, partecipando anche alle principali competizioni europee, compresa la finale di Champions League del 2017 contro il Real Madrid.

Dopo l’esperienza torinese, Cuadrado ha proseguito il proprio percorso in Italia vestendo le maglie di Inter, Atalanta e Pisa, aggiungendo altri capitoli a una carriera durata quasi due decenni.

Cuadrado e la Nazionale colombiana

Anche con la maglia della Colombia il classe 1988 è stato un protagonista assoluto. Cuadrado ha rappresentato i Cafeteros in due edizioni del Mondiale, nel 2014 in Brasile e nel 2018 in Russia, superando inoltre il traguardo delle 100 presenze con la Nazionale maggiore.

Ora il colombiano riparte dal Millonarios, con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio del calcio colombiano e chiudere un percorso iniziato lontano da casa ma costruito attraverso successi e grandi palcoscenici internazionali.