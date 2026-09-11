Argentina nel caos totale! Tensioni federali e scontro per le prossime convocazioni, cosa sta succedendo nella Nazionale

Argentina al centro di tensioni federali e uno scontro per le prossime convocazioni, la ricostruzione del clima nella Nazionale

L’Inter monitora con grande attenzione gli sviluppi in arrivo da Buenos Aires in vista della prossima sosta per le Nazionali. Sebbene alla segreteria sportiva nerazzurra sia giunta la rituale pre-convocazione per Lautaro Martinez, la presenza effettiva del capitano nella lista definitiva della Selección appare tutt’altro che scontata. La Federazione argentina (AFA) sta attraversando una fase di profondo caos istituzionale che potrebbe spingere la dirigenza e lo staff tecnico a concedere un turno di riposo ai big dell’organico.

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Tensioni federali, premi arretrati e l’addio di Messi

Il clima attorno alla rappresentativa sudamericana è particolarmente teso all’indomani della finale mondiale persa negli Stati Uniti e dell’addio al calcio internazionale da parte di “El Diez” Leo Messi. Il presidente federale “Chiqui” Tapia si trova infatti a fronteggiare una complessa vicenda legale per accuse di riciclaggio, mentre il commissario tecnico Lionel Scaloni — forte del contratto in scadenza a dicembre — considera terminato il proprio ciclo ed è pronto a salutare insieme al collaboratore Walter Samuel. A complicare lo scenario si aggiunge la disputa economica sui premi arretrati ancora spettanti ai calciatori per i risultati ottenuti nelle ultime manifestazioni.

Amichevoli poco stimolanti e la tentazione del riposo per la vecchia guardia

La Selección ha in programma un tris di amichevoli scarsamente attraenti contro Burkina Faso, Bolivia e Benin, affiancate da un ipotetico “homenaje” celebrativo dedicato a Messi su cui lo stesso fuoriclasse nutre forti dubbi. Per evitare ulteriori attriti con i tesserati, la federazione valuta di esentare dai convocati la spina dorsale della squadra. Oltre a Lautaro, potrebbero rimanere in Europa elementi chiave del calibro di Julian Alvarez, “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister e Rodrigo De Paul.

Il potenziale vantaggio per l’Inter di Chivu

Per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, la permanenza a Milano di Lautaro Martinez costituirebbe un prezioso punto a favore. Senza le fatiche e i lunghi trasferimenti legati agli impegni internazionali, il “Toro” avrebbe a disposizione tre settimane per affinare la forma fisica e preparare al meglio il ciclo di impegni decisivi tra Serie A e Champions League. La risposta definitiva arriverà lunedì con la diffusione dell’elenco ufficiale dei convocati.