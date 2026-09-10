Genoa, De Rossi avvisa: «Dobbiamo cambiare marcia». Le condizioni di Havel, El Shaarawy e Osmajic

Il tecnico rossoblù presenta la sfida contro il Frosinone e fa il punto sugli infortunati: «Avere Havel a mezzo servizio non ha senso»

Il Genoa cerca la svolta dopo un avvio di stagione complicato. La squadra rossoblù è ancora ferma a zero punti dopo tre giornate e Daniele De Rossi non nasconde la necessità di invertire subito la rotta. Il prossimo appuntamento sarà fondamentale: sabato alle ore 15 il Genoa affronterà il Frosinone al Ferraris, con l’obiettivo di conquistare i primi punti del campionato.

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L’allenatore ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi soprattutto sulla situazione dell’infermeria e sulle condizioni di alcuni giocatori importanti.

Genoa, De Rossi sulle condizioni di Havel

Tra gli indisponibili resta Havel, che dovrà attendere ancora prima di tornare a disposizione. Il difensore sta gestendo un problema alla caviglia che si trascina da tempo e lo staff tecnico ha deciso di non forzare il recupero.

INFORTUNIO HAVEL – «Havel dovrà stare fermo un altro po’ di tempo, non tantissimo. Deve sistemare un problema vecchio alla caviglia: non sarà dei nostri e rivedrà quello che deve rivedere durante la sosta. Averlo a mezzo servizio secondo me non ha senso, quindi velocizziamo e anticipiamo il rientro».

Una scelta dettata dalla volontà di recuperare completamente il giocatore, evitando di rischiare un rientro affrettato che potrebbe compromettere la sua disponibilità futura.

De Rossi punta su El Shaarawy e Traoré

Il tecnico rossoblù ha poi parlato anche di altri elementi della rosa, sottolineando il peso che potranno avere nel corso della stagione.

IMPORTANZA DEI SINGOLI – «El Shaarawy sarà un giocatore tanto importante per noi, che ci farà fare tanti punti. Così come Traoré se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi».

Parole che confermano la fiducia dell’allenatore nei confronti di giocatori chiamati a dare un contributo importante nella seconda parte del girone d’andata.

Genoa, De Rossi esalta Osmajic: «È un giocatore anni 90»

Tra le note positive delle prime giornate c’è anche Osmajic, autore del gol contro il Como. L’attaccante ha convinto De Rossi grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla sua intensità.

CARATTERISTICHE DI OSMAJIC – «Interpreta il calcio come piace a me, va forte, sorride con tutti, ha già legato con i suoi compagni, mi sembra abbia legato anche con la tifoseria. È un giocatore anni 90. Probabilmente non farà 20 gol, ma secondo me ci farà vincere tante partite con il suo istinto, con la sua prepotenza fisica, con la sua capacità sottoporta. Ha un’intensità diversa da tutti e per questo a me piace».

Il Genoa riparte quindi dalle certezze individuate dal proprio allenatore, con la sfida contro il Frosinone che rappresenta già un passaggio importante per dare una nuova direzione alla stagione.