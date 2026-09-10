Fiorentina, la rinascita di Dodo: da esubero a punto fermo con Vanoli. Cosa può cambiare per il rinnovo

Il terzino brasiliano sembrava destinato alla cessione in estate, ma il ritorno del tecnico ha cambiato le gerarchie: ora resta il nodo rinnovo

In poche settimane è cambiato completamente lo scenario per Dodo e il suo futuro alla Fiorentina. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il terzino brasiliano è passato dall’essere considerato uno dei principali candidati alla partenza estiva a possibile protagonista del nuovo corso targato Paolo Vanoli.

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Il ritorno dell’allenatore sulla panchina viola ha infatti modificato le prospettive del classe 1998, che nella precedente gestione era stato un elemento fondamentale. Con Vanoli Dodo aveva trovato continuità, giocando praticamente sempre da titolare in campionato e diventando una delle certezze della squadra.

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Dodo-Fiorentina, il ritorno tra i titolari dopo un’estate complicata

La cessione del brasiliano sembrava quasi scontata durante il mercato estivo, tanto che la società aveva già investito sul ruolo acquistando Alex Jimenez e Joao Mario. Il mancato trasferimento, però, ha riaperto completamente la situazione: oggi Dodo è nuovamente in cima alle gerarchie e potrebbe partire titolare nella sfida contro il Venezia.

Il terzino ha inoltre accolto positivamente il ritorno di Vanoli, condividendo sui social il messaggio relativo al nuovo incarico del tecnico. Un segnale che conferma il rapporto positivo tra i due e la volontà del giocatore di tornare protagonista con la maglia viola.

Dopo un periodo complicato, caratterizzato da prestazioni sotto tono e dalle continue voci di mercato, Dodo avrà anche l’obiettivo di riconquistare il rapporto con la tifoseria. Il brasiliano dovrà però guardarsi dalla concorrenza interna, con Jimenez e Joao Mario pronti a giocarsi le proprie possibilità.

Fiorentina, il rinnovo di Dodo resta il grande problema

Se dal punto di vista tecnico Dodo rappresenta una risorsa importante, sul piano contrattuale la situazione resta delicata. Il giocatore è infatti legato alla Fiorentina fino al 2026 e il rischio per il club è quello di perderlo a parametro zero.

La dirigenza viola, con il direttore sportivo Fabio Paratici e il direttore tecnico Roberto Goretti, proverà a riaprire il dialogo con l’entourage del calciatore. Le trattative per un prolungamento fino al 2030, con adeguamento dell’ingaggio, sono iniziate già nel 2024 ma senza arrivare a un’intesa definitiva.

Durante l’estate erano arrivati interessamenti da parte di Roma e Napoli, oltre ai sondaggi concreti di Nottingham Forest e Olympiacos, ma nessuna operazione è andata in porto.

Vanoli punta sulle certezze: Dodo vuole riprendersi Firenze

Il nuovo tecnico della Fiorentina sembra intenzionato a ripartire dai giocatori che conosce meglio e Dodo rientra sicuramente tra questi. Il brasiliano, dopo essere stato messo ai margini nelle ultime settimane della gestione Grosso, ora ha una nuova occasione.

Il campo sarà però decisivo: il terzino dovrà dimostrare di meritare la fiducia di Vanoli e convincere nuovamente una piazza che in passato lo aveva considerato un elemento imprescindibile. Il paradosso è evidente: da possibile partente a protagonista del nuovo progetto viola, con il futuro ancora tutto da scrivere.