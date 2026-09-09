Avellino, offerta a James Rodríguez: un anno di contratto

Avellino, accelerata per James Rodríguez: prima offerta recapitata e video call in programma con il colombiano

L’Avellino ha deciso di fare sul serio per James Rodríguez, trequartista colombiano classe 1991, ex Real Madrid e Porto, uno dei talenti più riconoscibili della sua generazione. Il club irpino ha infatti inviato una prima offerta ufficiale all’entourage del giocatore, aprendo una trattativa che potrebbe diventare uno dei colpi più sorprendenti dell’intero panorama italiano.

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Secondo quanto riferito da Di Marzio, nei prossimi giorni è prevista anche una video call direttamente con James, passaggio considerato fondamentale per illustrare il progetto tecnico e verificare la disponibilità del calciatore a sposare l’idea Avellino. Un confronto diretto che servirà a chiarire ambizioni, ruolo e prospettive, elementi decisivi per un profilo del suo livello.

La proposta presentata dal club prevede un contratto annuale, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A al termine della stagione. Una formula che testimonia la volontà dell’Avellino di costruire un progetto ambizioso, legato ai risultati ma anche alla crescita strutturale della squadra.

Sul piano economico, l’offerta comprende una base fissa significativa, accompagnata da numerosi bonus legati alle presenze, ai gol, agli assist e al raggiungimento di obiettivi stagionali. In caso di promozione in Serie A, il nuovo contratto partirebbe da una base economica molto più alta, adeguata al valore del giocatore e al nuovo contesto competitivo.

Per James Rodríguez, attualmente svincolato dopo le ultime esperienze tra Grecia, Qatar e Brasile, l’Avellino rappresenterebbe una sfida affascinante: tornare protagonista in Europa, in un ambiente che gli garantirebbe centralità tecnica e responsabilità. Per il club, invece, sarebbe un colpo di immagine e qualità, capace di elevare il livello della rosa e di accendere l’entusiasmo della piazza.

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La trattativa è appena iniziata, ma i segnali sono concreti. L’Avellino vuole James Rodríguez e ha deciso di muoversi con decisione. Ora la palla passa al colombiano, chiamato a valutare un progetto che potrebbe riportarlo al centro del palcoscenico europeo.