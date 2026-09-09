Infortunio Mudryk, tegola Tottenham per il nuovo arrivato: le condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Mudryk, il Tottenham perde il nuovo arrivato: i tempi di recupero e le condizioni dell’ucraino

Tegola immediata per il Tottenham dopo la chiusura della sessione estiva di trasferimenti. Il nuovo rinforzo degli Spurs, Mykhaylo Mudryk, ha riportato un problema fisico che lo costringerà a rimanere lontano dai campi da gioco per un periodo stimato tra le 6 e le 8 settimane. Un avvio decisamente sfortunato per l’esterno offensivo ucraino, chiamato a riscattarsi dopo mesi complessi e costretto ora a rinviare il proprio esordio con la nuova maglia. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Infortunio e tempi di recupero per il talento ucraino

Gli accertamenti medici svolti dallo staff sanitario del club londinese hanno confermato la necessità di un periodo di stop prolungato. L’ala classe 2001 dovrà seguire un percorso riabilitativo specifico nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rientrare a piena disposizione soltanto tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Una tegola non da poco per la pianificazione tattica della squadra, che contava sull’impatto immediato della sua velocità e della sua imprevedibilità nell’uno contro uno per affrontare gli impegni in Premier League.

I dettagli dell’accordo con il Chelsea nell’ultimo giorno di mercato

L’arrivo di Mudryk alla corte degli Spurs si era concretizzato proprio nell’ultimo giorno di calciomercato, al termine di una trattativa lampo chiusa sul filo del rasoio con il Chelsea. La formula definita tra le due società inglesi prevede un prestito a titolo temporaneo accompagnato da una clausola di riscatto fissata a 75 milioni di sterline. Si tratta di un’opzione a favore del Tottenham e non di un obbligo, elemento che garantisce alla dirigenza la massima libertà di valutazione sulle prestazioni del calciatore prima di effettuare un investimento economico di tale portata.

Piani stravolti per il reparto avanzato degli Spurs

L’inatteso contrattempo atletico complica i piani del reparto d’attacco, privando la formazione di una pedina fondamentale per le rotazioni offensive nei prossimi due mesi. Il Tottenham dovrà quindi fare affidamento sulle alternative già in rosa per affrontare i prossimi scontri diretti in campionato, nella speranza di ritrovare un Mudryk tirato a lucido e desideroso di dimostrare il proprio valore una volta superata questa parentesi sfortunata.